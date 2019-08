Hockey: भारतीय महिलाओं ने किया धमाल, ओलंपिक टेस्ट इवेंट में ऑस्ट्रेलिया से खेला ड्रॉ

टोक्यो: भारतीय महिला हॉकी टीम ने यहां जारी ओलम्पिक टेस्ट इवेंट (Olympic Test Event) में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा. रविवार को दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-2 से रोमांचक ड्रॉ खेला. प्रतियोगिता के पहले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-1 से शिकस्त दी थी. जापान जाने से पहले भारतीय कप्तान रानी रामपाल ने कहा था कि प्रतियोगिता में उनका ध्यान पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देने पर होगा.

ऑस्ट्रेलिया को नहीं होने दिया हावी

इस मैच में भारत के लिए वंदना कटारिया और गुरजीत कौर ने गोल किए जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से केटलिन नॉब्स और ग्रेस स्टीवर्ट ने गेंद को गोल में डाला. ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच की शुरुआत शानदार रही और पहले क्वार्टर के समाप्त होने से पहले वे बढ़त बनाने में कामयाब रहे. 14वें मिनट में नॉब्स ने ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिलाई. भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन के स्तर को गिरने नहीं दिया और दूसरा हाफ बेहद रोमांचक रहा. दोनों टीमों ने अटैकिंग हॉकी खेली, लेकिन किसी को भी गोल करने में सफलता नहीं मिली.

गुरजीत ने टाली हार

तीसरे क्वार्टर में भारत बराबरी का गोल करने में कामयाब रही. वर्ल्ड रैंकिंग में 10वें पायदान पर मौजूद भारतीय टीम ने वर्ल्ड नंबर-2 ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस को परेशान किया और उसे 36वें मिनट में सफलता मिली. भारत के लिए बराबरी का गोल वंदना ने दागा. भारत की यह बढ़त हालांकि, ज्यादा देर तक नहीं रही. 43वें मिनट में स्टीवर्ट ने बेहतरीन गोल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को दोबारा आगे कर दिया. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत यह मैच हार जाएगा, लेकिन 59वें मिनट में गुरजीत आगे आई और गोल करते हुए अपनी टीम की हार टाल दी.

Want a reason to cheer up on a #lazySunday? Our Indian Eves have got you one! #TeamIndia held Australia to a 2-2 draw in their second encounter of the Olympic Test Event on 18th August in Tokyo: https://t.co/EfvPfjLmf5#IndiaKaGame #ReadySteadyTokyo #Tokyo2020 #INDvAUS pic.twitter.com/fTZ70eiUll

— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 18, 2019