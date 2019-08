ओलंपिक टेस्ट इवेंट: जापान को हराकर फाइनल में पहुंचा भारत, मनदीप की हैट्रिक

टोक्यो: भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक टेस्ट इवेंट में दूसरा मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. उसने मंगलवार को अपने तीसरे मुकाबले में जापान को 6-3 से शिकस्त दी. भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में मलेशिया के खिलाफ 6-0 से शानदार जीत दर्ज की थी. दूसरे मैच में उसे न्यूजीलैंड के हाथों हार झेलनी पड़ी थी. न्यूजीलैंड ने भारत को करीबी मुकाबले में 2-1 से हराया था. फाइनल बुधवार को खेला जाएगा.

भारत ने मेजबान जापान के खिलाफ शुरुआत से ही दमदार प्रदर्शन किया. तीसरे मिनट ही युवा खिलाड़ी नीलकांता शर्मा ने गोल करते हुए मेहमान टीम को बढ़त दिला दी. इसके चार मिनट बाद ही नीलम संजीव जेस ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया. जापान की टीम इस शुरुआती अटैक को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई और नौवें मिनट में मनदीप सिंह ने गोल करते हुए स्कोर 3-0 कर दिया.

दूसरे क्वार्टर में केनतारो फुकूदा (25वें मिनट) ने जापान के लिए गोल किया, लेकिन इससे भारत के अटैकिंग खेल पर कोई असर नहीं पड़ा. मनदीप ने 29वें और 30वें मिनट में गोल करते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की और मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया.



IND-JPN: 6-3

IND Sunil Sowmarpet: “We were upset after our last match. Against Japan, we had planned to press them and we made it, so I’m happy. We’ll come back stronger tomorrow for the Final.”#ReadySteadyTokyo #Tokyo2020 @Olympics @Tokyo2020 @TheHockeyIndia pic.twitter.com/XPX5CODjnE

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 20, 2019