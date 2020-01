Olympics 2020: नीरज चोपड़ा ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, ओलंपिक का कटाया टिकट

नई दिल्ली: हाल ही में अपनी कोहनी की चोट से उबरे भारतीय भाला फेंक (javelin throw) खिलाड़ी नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने टोक्यो 2020 ओलंपिक (Tokyo 2020 Olympics) के लिए क्वालीफाई कर लिया है. नीरज ने दक्षिण अफ्रीका में हुए एथलेटिक्स सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीटिंग में 87.86 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर यह मुकाम हासिल किया.

नीरज का चोट से उबरने के बाद पहला मुकाबला था. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (Athletics Federation of India) ने कहा है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी खेल अधिकारियों से इस बात की पुष्टि कर ली है कि यह है मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल इवेंट है. इस लिहाज से नीरज ने ओलंपिक के लिए न्यूनतम दूरी पर भाला फेंकने में सफलता पा ली है.

नीरज का पिछला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में हुआ था. जहां उन्होंने 88.06 मीटर पर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया था. नीरज का यह थ्रो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड था. इसके बाद साल 2019 में नीरज बहुत से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुहनी की सर्जरी के कारण भाग नहीं ले सके थे.

