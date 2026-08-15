स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लालकिला से किया बड़ा ऐलान, खिलाड़ियों को तलाशने के लिए चलेगा 'प्रतिभा खोज' अभियान

पीएम मोदी ने कहा, "हम युवाओं से आग्रह करते हैं कि हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी कर रहे हैं. मैं चाहता हूं कि हम जिन खेलों में क्वालीफाई नहीं कर पाते, उन पर ध्यान दें. हम इसके लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाना चाहते हैं. गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा ढूंढने के लिए 'प्रतिभा खोज' अभियान चलाया जाएगा. प्रतिभा की पहचान की जाएगी और फिर बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें देश के श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा.''