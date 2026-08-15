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स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लालकिला से किया बड़ा ऐलान, खिलाड़ियों को तलाशने के लिए चलेगा 'प्रतिभा खोज' अभियान

पीएम मोदी ने कहा कि हम युवाओं से आग्रह करते हैं कि हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी कर रहे हैं. मैं चाहता हूं कि हम जिन खेलों में क्वालीफाई नहीं कर पाते, उन पर ध्यान दें. हम इसके लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाना चाहते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 15, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:50 PM IST
स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लालकिला से किया बड़ा ऐलान, खिलाड़ियों को तलाशने के लिए चलेगा 'प्रतिभा खोज' अभियान
Image Credit: पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, खिलाड़ियों को तलाशने के लिए चलेगा &#039;प्रतिभा खोज&#039; अभियान

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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