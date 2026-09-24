Asian Games 2026: शूटिंग में गोल्ड से चूकी परिनाज-अनंतजीत की जोड़ी, ब्रॉन्ज से करना पड़ा संतोष, किससे मिली हर?

बुधवार को 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए मनु भाकर से मेडल की उम्मीद थी. लेकिन वह फाइनल में पांचवें स्थान पर रही थीं और मेडल लाने से चूक गई थीं. इस स्पर्धा के टीम फाइनल में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि इंदर सिंह की भारतीय तिकड़ी के लिए भी निराशाजनक अंत हुआ था. भारत ने एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग का पहला मेडल महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जीता, जहां इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की तिकड़ी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. इलावेनिल ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए इसी स्पर्धा के व्यक्तिगत मुकाबले में भी सिल्वर मेडल हासिल किया.