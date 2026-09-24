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Asian Games 2026: शूटिंग में गोल्ड से चूकी परिनाज-अनंतजीत की जोड़ी, ब्रॉन्ज से करना पड़ा संतोष, किससे मिली हर?

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय शूटर्स का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. शूटिंग टीम ने देश को एक और मेडल दिलाया है. हालांकि, ये जोड़ी गोल्ड मेडल से चूक गई है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 24, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:51 PM IST
Asian Games 2026: शूटिंग में गोल्ड से चूकी परिनाज-अनंतजीत की जोड़ी, ब्रॉन्ज से करना पड़ा संतोष, किससे मिली हर?
Image Credit: Asian Games 2026

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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