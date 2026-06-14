इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार दुनिया के हर कोने में देखने को मिल रहा है. फुटबॉल का इतिहास पलटकर देखें तो कई ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे, जिन्होंने एक से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व किया. लेकिन हम आपको उस इकलौते फुटबॉलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 3 देशों के लिए फीफा वर्ल्ड कप खेला. देजान स्टैंकोविच, ये वो नाम है, जिसके आगे कई अनूठी उपलब्धियां दर्ज हैं. फीफा वर्ल्ड कप में कभी ये दिग्गज यूगोस्लाविया की तरफ से एक्शन में दिखा तो कभी सर्बिया और मोंटेनेग्रो की तरफ से.
फुटबॉल का इतिहास 100 साल से भी पुराना है, लेकिन सिर्फ देजान स्टैंकोविच ही हुए हैं जिन्होंने 3 फीफा वर्ल्ड कप में अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व किया है. स्टैंकोविच अपनी जबरदस्त लॉन्ग-रेंज शूटिंग के लिए जाने जाते थे. साल 1998 में फ्रांस में हुए वर्ल्ड कप में यूगोस्लाविया का प्रतिनिधित्व किया था और फिर 2006 में सर्बिया और मोंटेनेग्रो के लिए खेले. 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुए वर्ल्ड कप में, वह आखिरकार अपने जन्मस्थान सर्बिया के लिए खेले.
1998 में फ्रांस में हुए FIFA वर्ल्ड कप में एक 19 साल का युवा सभी की नजरों में आता है. लंबे-कद वाले मिडफील्डर ने यूगोस्लाविया के लिए खेला. स्टैंकोविच ने क्वालिफिकेशन के दौरान तीन गोल किए और टूर्नामेंट में स्टाइलिश एंट्री की थी. हालांकि, उनकी टीम राउंड-ऑफ-16 में ही बाहर हो गई. 'फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया' का राजनीतिक ढांचा बदलने के आठ साल बाद जब यह एक मज़बूत गणराज्य न रहकर दो राज्यों के बीच एक ढीली साझेदारी बन गया था तो स्टैंकोविच ने जर्मनी में 2006 FIFA वर्ल्ड कप में सर्बिया और मोंटेनेग्रो की कप्तानी की. यहां भी उनकी टीम नहीं टिकी.
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2010 में एक बार फिर देश का एक और राजनीतिक बंटवारा हुआ. स्टेनकोविच 2010 में दक्षिण अफ्रीका में अपने आखिरी वर्ल्ड कप में आजाद सर्बिया की कप्तानी करने के लिए लौटे. उन्होंने ग्रुप स्टेज में जर्मनी पर 1-0 की मशहूर जीत के साथ अपने वर्ल्ड कप करियर की शुरुआत की. कुल मिलाकर, उन्होंने 103 इंटरनेशनल मैच खेले और 15 गोल किए और अपने करियर का यादगार अंत किया था.