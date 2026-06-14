1998 में फ्रांस में हुए FIFA वर्ल्ड कप में एक 19 साल का युवा सभी की नजरों में आता है. लंबे-कद वाले मिडफील्डर ने यूगोस्लाविया के लिए खेला. स्टैंकोविच ने क्वालिफिकेशन के दौरान तीन गोल किए और टूर्नामेंट में स्टाइलिश एंट्री की थी. हालांकि, उनकी टीम राउंड-ऑफ-16 में ही बाहर हो गई. 'फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया' का राजनीतिक ढांचा बदलने के आठ साल बाद जब यह एक मज़बूत गणराज्य न रहकर दो राज्यों के बीच एक ढीली साझेदारी बन गया था तो स्टैंकोविच ने जर्मनी में 2006 FIFA वर्ल्ड कप में सर्बिया और मोंटेनेग्रो की कप्तानी की. यहां भी उनकी टीम नहीं टिकी.