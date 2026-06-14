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3 वर्ल्ड कप और 3 देश... फुटबॉल इतिहास का इकलौता खिलाड़ी, करियर के यादगार वो 15 गोल

इन दिनों FIFA WC का खुमार दुनिया के हर कोने में देखने को मिल रहा है. फुटबॉल का इतिहास देखें तो कई ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे, जिन्होंने एक से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व किया. लेकिन हम आपको उस इकलौते फुटबॉलर के बारे में बताएंगे, जिसने 3 देशों के लिए वर्ल्ड कप खेला.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 14, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:35 AM IST
3 वर्ल्ड कप और 3 देश... फुटबॉल इतिहास का इकलौता खिलाड़ी, करियर के यादगार वो 15 गोल
Image Credit: PIC-AP

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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