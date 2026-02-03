Advertisement
trendingNow13096686
Hindi Newsअन्य खेलअर्श पर IPL, फर्श पर गिरा ISL... मूल्य में 97% की गिरावट से खलबली, जानें इस पतन की 5 बड़ी वजह

अर्श पर IPL, फर्श पर गिरा ISL... मूल्य में 97% की गिरावट से खलबली, जानें इस 'पतन' की 5 बड़ी वजह

ISL Media Rights and Value: इंडियन सुपर लीग की जब शुरुआत हुई थी, तब एक उम्मीद जगी थी कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ सकती है. पहले दो सीजन में देश भर में ISL को लेकर काफी क्रेज भी देखने को मिला, लेकिन अब इस लीग को लेकर जोश ठंडा होते दिख रहा है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडियन सुपर लीग की वैल्यू में 97 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 03, 2026, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अर्श पर IPL, फर्श पर गिरा ISL
अर्श पर IPL, फर्श पर गिरा ISL

ISL Media Rights and Value: इंडियन सुपर लीग की जब शुरुआत हुई थी, तब एक उम्मीद जगी थी कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ सकती है. पहले दो सीजन में देश भर में ISL को लेकर काफी क्रेज भी देखने को मिला, लेकिन अब इस लीग को लेकर जोश ठंडा होते दिख रहा है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडियन सुपर लीग की वैल्यू में 97 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है.

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने इंडियन सुपर लीग (ISL) 2025-26 सीजन के वैश्विक प्रसारण के विशेष अधिकार फैनकोड को सौंप दिए हैं. जी हां, अब ISL का रोमांच जियोहॉटस्टार पर नहीं बल्कि फैनकोड पर दिखेगा. कंपनी ने छह प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर ये अधिकार हासिल किए, लेकिन हैरानी की बात ये है कि ISL का मीडिया अधिकार सिर्फ 8.62 करोड़ रुपये में खरीदा गया है.

अर्श से फर्श पर आया इंडियन सुपर लीग (ISL)

जिस इंडियन सुपर लीग को कभी भारत में क्रिकेट के वर्चस्व को चुनौती देने वाले उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया था, उसके मीडिया राइट्स की ताजा गिरावट ने पूरे खेल जगत को चौंका दिया है. यह कहना गलत नहीं होगा कि ISL फिलहाल 'अर्श से फर्श' पर आ गया है. आइए, इस गिरावट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के साथ इसकी तुलना को विस्तार से समझते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया राइट्स में भारी गिरावट: आंकड़ों का खेल

ISL के लिए 2026 एक 'कमर्शियल रिसेट' का साल साबित हुआ है. ताजा मीडिया राइट्स की डील ने लीग की मार्केट वैल्यू पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

97% की भारी गिरावट: पिछले सीजन (2024-25) तक ISL के मीडिया राइट्स की वैल्यू लगभग 275 करोड़ रुपये सालाना थी, लेकिन 2025-26 सीजन के लिए फैनकोड ने इसे मात्र 8.62 करोड़ रुपये में खरीदा है.

पर मैच वैल्यू (Per Match Value): पिछले साल तक एक ISL मैच की कीमत 1.68 करोड़ रुपये थी, जो अब गिरकर महज 9.5 लाख रुपये रह गई है.

ब्रॉडकास्टर्स की बेरुखी: जियोहॉटस्टार जैसे बड़े दिग्गजों ने इस बार बहुत कम दिलचस्पी दिखाई, जिसके कारण अधिकारों की बोली कौड़ियों के दाम लगी.

IPL बनाम ISL: जमीन-आसमान का अंतर

जब हम इसकी तुलना इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से करते हैं, तो खाई और भी गहरी नजर आती है:

fallback

'अर्श से फर्श' पर आने के मुख्य कारण

ISL की इस बदहाली के पीछे केवल खराब खेल नहीं, बल्कि प्रशासनिक और रणनीतिक विफलताएं भी हैं:

AIFF-FSDL विवाद: ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) और मार्केटिंग पार्टनर FSDL के बीच अनुबंध खत्म होने और कानूनी खींचतान ने ब्रॉडकास्टर्स का भरोसा तोड़ दिया.

अनिश्चित शेड्यूल: सीजन की तारीखों में बार-बार बदलाव और देरी के कारण विज्ञापनदाताओं (Advertisers) ने अपना बजट दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया.

छोटा सीजन: 2025-26 का सीजन छोटा (91 मैच) कर दिया गया है, जिससे ब्रॉडकास्टर्स के लिए 'ऐड रेवेन्यू' जनरेट करने के मौके कम हो गए.

प्रोडक्शन का बोझ: पहले मार्केटिंग पार्टनर ही ब्रॉडकास्टिंग और प्रोडक्शन का खर्च उठाता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी बंट गई है, जिससे लीग की ब्रांड वैल्यू कम हुई है.

निष्कर्ष: ISL की मीडिया वैल्यू में 97% की गिरावट भारतीय फुटबॉल के लिए एक 'वेक-अप कॉल' है। जहां क्रिकेट (IPL) ने अपना एक मबूत इकोसिस्टम बना लिया है, वहीं फुटबॉल अभी भी अपनी पहचान और स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहा है.

ये भी पढ़ें: 58.72 औसत और 15 अर्धशतक.. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खत्म होगा विराट का राज, विस्फोटक बल्लेबाज की दस्तक

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Indian Super League

Trending news

उधमपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग, आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, बच न पाएंगे दहशतगर्द
jammu kashmir encounter
उधमपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग, आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, बच न पाएंगे दहशतगर्द
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
Rahul Gandhi
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
Budget Session
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
India-US trade deal
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
Jay Pawar
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
Pankaja Munde
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
parth pawar
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम