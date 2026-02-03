अर्श पर IPL, फर्श पर गिरा ISL... मूल्य में 97% की गिरावट से खलबली, जानें इस 'पतन' की 5 बड़ी वजह

ISL Media Rights and Value: इंडियन सुपर लीग की जब शुरुआत हुई थी, तब एक उम्मीद जगी थी कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ सकती है. पहले दो सीजन में देश भर में ISL को लेकर काफी क्रेज भी देखने को मिला, लेकिन अब इस लीग को लेकर जोश ठंडा होते दिख रहा है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडियन सुपर लीग की वैल्यू में 97 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है.

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने इंडियन सुपर लीग (ISL) 2025-26 सीजन के वैश्विक प्रसारण के विशेष अधिकार फैनकोड को सौंप दिए हैं. जी हां, अब ISL का रोमांच जियोहॉटस्टार पर नहीं बल्कि फैनकोड पर दिखेगा. कंपनी ने छह प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर ये अधिकार हासिल किए, लेकिन हैरानी की बात ये है कि ISL का मीडिया अधिकार सिर्फ 8.62 करोड़ रुपये में खरीदा गया है.

अर्श से फर्श पर आया इंडियन सुपर लीग (ISL)

जिस इंडियन सुपर लीग को कभी भारत में क्रिकेट के वर्चस्व को चुनौती देने वाले उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया था, उसके मीडिया राइट्स की ताजा गिरावट ने पूरे खेल जगत को चौंका दिया है. यह कहना गलत नहीं होगा कि ISL फिलहाल 'अर्श से फर्श' पर आ गया है. आइए, इस गिरावट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के साथ इसकी तुलना को विस्तार से समझते हैं.

मीडिया राइट्स में भारी गिरावट: आंकड़ों का खेल

ISL के लिए 2026 एक 'कमर्शियल रिसेट' का साल साबित हुआ है. ताजा मीडिया राइट्स की डील ने लीग की मार्केट वैल्यू पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

97% की भारी गिरावट: पिछले सीजन (2024-25) तक ISL के मीडिया राइट्स की वैल्यू लगभग 275 करोड़ रुपये सालाना थी, लेकिन 2025-26 सीजन के लिए फैनकोड ने इसे मात्र 8.62 करोड़ रुपये में खरीदा है.

पर मैच वैल्यू (Per Match Value): पिछले साल तक एक ISL मैच की कीमत 1.68 करोड़ रुपये थी, जो अब गिरकर महज 9.5 लाख रुपये रह गई है.

ब्रॉडकास्टर्स की बेरुखी: जियोहॉटस्टार जैसे बड़े दिग्गजों ने इस बार बहुत कम दिलचस्पी दिखाई, जिसके कारण अधिकारों की बोली कौड़ियों के दाम लगी.

IPL बनाम ISL: जमीन-आसमान का अंतर

जब हम इसकी तुलना इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से करते हैं, तो खाई और भी गहरी नजर आती है:

'अर्श से फर्श' पर आने के मुख्य कारण

ISL की इस बदहाली के पीछे केवल खराब खेल नहीं, बल्कि प्रशासनिक और रणनीतिक विफलताएं भी हैं:

AIFF-FSDL विवाद: ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) और मार्केटिंग पार्टनर FSDL के बीच अनुबंध खत्म होने और कानूनी खींचतान ने ब्रॉडकास्टर्स का भरोसा तोड़ दिया.

अनिश्चित शेड्यूल: सीजन की तारीखों में बार-बार बदलाव और देरी के कारण विज्ञापनदाताओं (Advertisers) ने अपना बजट दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया.

छोटा सीजन: 2025-26 का सीजन छोटा (91 मैच) कर दिया गया है, जिससे ब्रॉडकास्टर्स के लिए 'ऐड रेवेन्यू' जनरेट करने के मौके कम हो गए.

प्रोडक्शन का बोझ: पहले मार्केटिंग पार्टनर ही ब्रॉडकास्टिंग और प्रोडक्शन का खर्च उठाता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी बंट गई है, जिससे लीग की ब्रांड वैल्यू कम हुई है.

निष्कर्ष: ISL की मीडिया वैल्यू में 97% की गिरावट भारतीय फुटबॉल के लिए एक 'वेक-अप कॉल' है। जहां क्रिकेट (IPL) ने अपना एक मबूत इकोसिस्टम बना लिया है, वहीं फुटबॉल अभी भी अपनी पहचान और स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहा है.

