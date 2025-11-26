Advertisement
हो गया बड़ा कांड... पुरुष ने जीता दुनिया की सबसे ताकतवर महिला का खिताब, बवाल मचने के बाद छिन गया ताज

World's Strongest Woman Competition: टेक्सास के अर्लिंग्टन में आयोजित विश्व की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता में जैमी बुकर ने जीत हासिल की. हालांकि खिताब मिलने के कुछ देर बाद ही आयोजकों ने उनसे ये ताज छीन लिया है.

Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:41 PM IST
major scandal as male won the title of worlds most powerful woman competition
World's Strongest Woman Competition: विश्व की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता को लेकर जमकर बवाल मचा है. टेक्सास के अर्लिंग्टन में आयोजित विश्व की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता में जैमी बुकर ने जीत हासिल की. हालांकि खिताब मिलने के कुछ देर बाद ही आयोजकों ने उनसे ये ताज छीन लिया है.  इसके पीछे की वजह जानकर आपको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है. 

दरअसल, जैमी बुकर एक जैविक पुरुष हैं और प्रतिस्पर्धा कर रही महिलाओं पर उनकी शारीरिक क्षमता काफी ज्यादा है. इस अमेरिकी को स्ट्रॉन्गमैन गेम्स विश्व चैंपियनशिप 2025 में जीत के कुछ ही दिनों बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जो सप्ताहांत में टेक्सास के अर्लिंग्टन में आयोजित की गई थी.

पुरुष ने जीता सबसे ताकतवर महिला का खिताब

आयोजकों ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी कर कहा, ''ऐसा प्रतीत होता है कि एक एथलीट जो जैविक रूप से पुरुष है और अब खुद को महिला बता रहा है, उसने महिला ओपन वर्ग में भाग लिया. अधिकारियों को प्रतियोगिता से पहले इस तथ्य की जानकारी नहीं थी, और उन्होंने तत्काल जांच शुरू कर दी है.

आयोजकों ने आगे कहा कि अगर उन्हें पता होता कि बुकर पुरुष हैं, तो उन्हें कभी भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती. "हम स्पष्ट हैं - प्रतियोगी केवल जन्म के समय दर्ज किए गए जैविक लिंग की श्रेणी में ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं.''

आयोजकों ने यह भी कहा कि वे उन सभी लोगों की ओर से निराश हैं, जिन्होंने प्रतियोगिता में निष्पक्षता से भाग लिया और उनके प्रयासों से ध्यान हटा दिया गया. उन्होंने आगे कहा, "हम उनके साथ और निष्पक्षता के साथ खड़े हैं.''

तीन बार वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन चैंपियन रह चुकीं रेबेका रॉबर्ट्स ने कहा कि उन्हें और अन्य प्रतियोगियों को बुकर की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी. रॉबर्ट्स ने स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में पारदर्शी नियमों के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि श्रेणी के नियमों में किसी भी बदलाव के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए. एंड्रिया थॉम्पसन ने रॉबर्ट्स के सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करके उनका समर्थन किया, जिस पर प्रशंसकों की भारी प्रतिक्रियाएं आईं और उन्होंने थॉम्पसन को इस इवेंट का असली चैंपियन बताया.

