जंग के बीच सऊदी छोड़ रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो? स्टार फुटबॉलर निजी विमान से स्पेन के लिए रवाना

Cristiano Ronaldo: मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बीच, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का निजी विमान सोमवार शाम को रियाद से मैड्रिड के लिए रवाना हुआ. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पुष्टि हुई कि 61 मिलियन पाउंड का बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस 6500 विमान सऊदी अरब से रात करीब 8 बजे रवाना हुआ और मिस्र और भूमध्य सागर को पार करते हुए सुबह 1 बजे स्पेन में उतरा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 03, 2026, 05:27 PM IST
Cristiano Ronaldo: मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बीच, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का निजी विमान सोमवार शाम को रियाद से मैड्रिड के लिए रवाना हुआ. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पुष्टि हुई कि 61 मिलियन पाउंड का बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस 6500 विमान सऊदी अरब से रात करीब 8 बजे रवाना हुआ और मिस्र और भूमध्य सागर को पार करते हुए सुबह 1 बजे स्पेन में उतरा. 

बता दें कि संघर्ष के कारण क्षेत्र में वाणिज्यिक उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं, लेकिन रोनाल्डो के विमान ने अपनी यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी की. 41 वर्षीय रोनाल्डो, जो अल-नस्र की अल फाह्या पर 3-1 की जीत के बाद चोट के कारण फिलहाल मैदान से बाहर हैं, दिसंबर 2022 में सऊदी क्लब में शामिल होने के बाद से अपने परिवार के साथ रियाद में रहते हैं.

रोनाल्डो सऊदी अरब से हुए रवाना

बुधवार को अल-नस्र और अल-वस्ल के बीच होने वाला एशियन चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल मैच अशांति फैलने के कारण स्थगित कर दिया गया। एशियन फुटबॉल महासंघ ने पुष्टि की है कि पश्चिमी क्षेत्र के मैच पुनर्निर्धारित किए जाएंगे. ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमले किए हैं, जिनमें सऊदी अरब की रास तानूरा रिफाइनरी पर हमला भी शामिल है, जिसके कारण वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आया. मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दो ड्रोन ने रियाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया, जिससे मामूली क्षति हुई.

 

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

