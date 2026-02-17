Advertisement
पाताल लोक की दौड़: पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु पर डेड सी मैराथन 2026, जानें रोमांचक प्रतियोगिता के बारे में सबकुछ

पाताल लोक की दौड़: पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु पर 'डेड सी मैराथन 2026', जानें रोमांचक प्रतियोगिता के बारे में सबकुछ

Dead Sea Marathon: डेड सी मैराथन प्रतियोगिता अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है. डेड सी लैंड मैराथन ने दुनिया की सबसे अनोखी खेल चुनौतियों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली है. 6 फरवरी, 2026 को आयोजित इस मेगा इवेंट के सातवें संस्करण में लगभग 8,700 प्रतिभागियों ने पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु तक पहुंचने का प्रयास किया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:40 PM IST
What is Dead Sea Marathon
What is Dead Sea Marathon

Dead Sea Marathon: डेड सी मैराथन प्रतियोगिता अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है. डेड सी लैंड मैराथन ने दुनिया की सबसे अनोखी खेल चुनौतियों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली है. 6 फरवरी, 2026 को आयोजित इस मेगा इवेंट के सातवें संस्करण में लगभग 8,700 प्रतिभागियों ने पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु तक पहुंचने का प्रयास किया. समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे, यह दौड़ इजराइल के ऐन बोकेक के पास नमक के मैदानों, फिरोजी जल और रेगिस्तानी चट्टानों से घिरे एक खूबसूरत इलाके में आयोजित की जाती है.

डेड सी मैराथन की खास बात क्या है?

ऑक्सीजन का 'नशा': चूंकि यह जगह पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है, यहां हवा का दबाव ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से 3% से 5% अधिक होता है. रनर्स का कहना है कि यहाँ दौड़ते समय उन्हें एक अलग ही 'नेचुरल हाई' महसूस होता है.

नमक के क्रिस्टल पर कदम: आप पक्की सड़क पर नहीं, बल्कि उन रास्तों पर दौड़ते हैं जो इज़राइल और जॉर्डन को अलग करने वाले मृत सागर के बीचों-बीच बने हैं. आपके चारों तरफ नीले पानी और सफेद नमक की चमक होती है.

यूनेस्को का दीदार: दौड़ते समय आपको वो नजारें दिखते हैं जो आम तौर पर पर्यटकों के लिए बंद रहते हैं. यह एक 'विजुअल ट्रीट' है.

2026 की यह मैराथन फिटनेस के दीवानों के लिए एक ग्लोबल फेस्टिवल जैसी थी. इसमें अलग-अलग कैटेगरी रखी गई थी:

5 किमी और 10 किमी: मजे-मजे में दौड़ने वालों के लिए

हाफ और फुल मैराथन: प्रो रनर्स के लिए

50 किमी अल्ट्रा मैराथन: उन 'सुपरह्यूमन्स' के लिए जिन्हें थकना पसंद नहीं

चुनौतियां और इनाम: क्या यह दौड़ वाकई आसान है?

इस अनोखी मैराथन का हिस्सा बनना जितना रोमांचक है, इसे पूरा करना उतना ही चुनौतीपूर्ण भी.

तैयारी का सफर: इंटरनेशनल रनर्स के लिए इसकी शुरुआत इजराइल के तेल अवीव शहर से होती है. यहांअपना बिब नंबर कलेक्ट करने के बाद आपको जू़डियन रेगिस्तान के सूखे और पथरीले रास्तों का सफर तय करना पड़ता है.

नमक और सूखा मौसम: यहां की सबसे बड़ी चुनौती है नमक और खुश्क हवा. चारों तरफ नमक होने की वजह से शरीर में पानी की कमी जल्दी हो सकती है. लेकिन यकीन मानिए, इस मुश्किल के बदले जो 'इनाम' मिलता है, वो अनमोल है.

ग्लोबल भाईचारा: इस रेस में ब्रिटेन (UK) समेत दुनिया भर के धावक शामिल होते हैं. जब आप फिनिश लाइन पार करते हैं, तो उस समय जो जीत का अहसास और दूसरे देशों के धावकों के साथ दोस्ती होती है, वह किसी मेडल से कम नहीं है.

दूसरी दुनिया का अहसास: 'द रनिंग वीक' जैसी बड़ी मैगजीन्स में इस रेस की चर्चा हमेशा रहती है. इसे दुनिया की "सबसे निचली दौड़" कहा जाता है. यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मंच है जो प्रकृति के सबसे कठिन माहौल में खुद को परखना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: जूते को चिपकाना ना पड़े इसलिए... जिम्बाब्वे के स्टार क्रिकेटर ने रोते हुए क्यों लगाई ये गुहार? VIRAL हुआ पुराना पोस्ट

 

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

Dead Sea Marathon

Trending news

