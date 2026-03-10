राष्ट्रगान के विरोध के बाद एक्शन, पांच ईरानी फुटबॉल खिलाड़ियों को दिया गया ऑस्ट्रेलियाई वीजा

ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी महिला फुटबॉल टीम की पांच सदस्यों को शरण दी है, जो ईरान युद्ध शुरू होने के समय एक टूर्नामेंट के लिए देश का दौरा कर रही थीं. यह जानकारी मंगलवार को एक सरकारी मंत्री ने दी. यह घोषणा ऑस्ट्रेलिया में ईरानी समूहों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ऑस्ट्रेलियाई सरकार से उन महिलाओं की मदद करने के लिए कई दिनों से किए जा रहे आग्रह के बाद हुई है, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से शरण मांगने की इच्छा के बारे में बात नहीं की थी.

ऑस्ट्रेलिया में उस टीम को लेकर व्यापक अटकलें लगाई गईं और खबरें भी खूब छपीं जब खिलाड़ियों ने अपने पहले मैच से पहले ईरानी राष्ट्रगान नहीं गाया. मंगलवार की सुबह, ऑस्ट्रेलिया के संघीय पुलिस अधिकारियों ने गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के एक होटल से पांच महिलाओं को "सुरक्षित स्थान" पर पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने शरण के लिए आवेदन किया था.

वहां उनकी मुलाकात गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क से हुई और उनके मानवीय वीजा की प्रक्रिया पूरी हो गई, मंत्री ने कुछ घंटों बाद ब्रिस्बेन में पत्रकारों को बताया. बर्क ने कहा, "मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह निर्णय प्रत्येक महिला के लिए कितना कठिन रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से कल रात खुशी और राहत का माहौल था." उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय महिलाओं के मुस्कुराते और ताली बजाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया में नया जीवन शुरू करने को लेकर लोग बेहद उत्साहित थे. उन्होंने कहा कि शरण पाने वाली महिलाएं अपने नाम और तस्वीरें प्रकाशित करने को लेकर खुश थीं. बर्क ने आगे कहा कि खिलाड़ी यह स्पष्ट करना चाहती थीं कि वे "राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हैं." टीम के 21 खिलाड़ियों और अन्य का भविष्य अनिश्चित है. ईरानी टीम पिछले महीने महिला एशियाई कप के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, इससे पहले कि 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू हुआ.

टीम सप्ताहांत में टूर्नामेंट से बाहर हो गई और उसे बमबारी की चपेट में आए देश में वापस लौटने की आशंका का सामना करना पड़ा. ईरान की मुख्य कोच मरज़ियेह जाफ़री ने रविवार को कहा कि खिलाड़ी "जितनी जल्दी हो सके ईरान वापस आना चाहते हैं." आधिकारिक टीम सूची में 26 खिलाड़ियों के साथ-साथ जाफ़री और अन्य कोचों के नाम शामिल हैं. बर्क ने कहा कि टीम के सभी सदस्यों को शरण का प्रस्ताव दिया गया था.

ये भी पढ़ें: तो क्या जश्न के बीच 'बेशर्म' हो गए हार्दिक पांड्या? गर्लफ्रेंड को मैदान पर लिटाया तो मचा बवाल, VIDEO वायरल