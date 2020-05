गोलकीपर बनना चाहता था ओलंपिक फाइनल का ये सबसे धुरंधर हॉकी खिलाड़ी, आज हुआ निधन

नई दिल्ली. यदि आपको बताया जाए कि ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम धुरंधर खिलाड़ियों में जिस हॉकी खिलाड़ी को उसकी गोल मारने की काबिलियत के चलते चुना गया हो, वो गोल मारने वाला बनने की बजाय गोल रोकने वाला खिलाड़ी बनना चाहता था. बात हो रही है भारत ही नहीं वैश्विक हॉकी के लीजेंड सेंटर फॉरवर्ड बलबीर सिंह सीनियर की, जिनका 95 साल की उम्र में बीमारी के चलते सोमवार सुबह चंडीगढ़ में निधन हो गया.

Saddened to hear of the demise of one of India's most celebrated Olympians, Balbir Singh Sr. Athletes and role models such as him come very rarely, and it was an honour to know him, and I hope his example will continue to inspire athletes from around the world!

