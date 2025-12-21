3 दिन का दौरा, 30 करोड़ के टिकट... Lionel Messi ने भारत में कितनी कमाई की? आयोजक ने किया हैरान करने वाला खुलासा

How Much Lionel Messi Earn From India: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 13 से 15 दिसंबर तक भारत का दौरा किया. महान खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए लाखों भारतीय फैंस की बेताबी देखने लायक थी. मेसी को देखने के लिए फैंस एक टिकट के लिए 20-30 हजार रुपये देने के लिए भी खुशी -खुशी तैयार थे. हालांकि, पश्चिम बंगाल में मेसी के कार्यक्रम के दौरान बवाल भी मचा था.

13 दिसंबर को लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया है कि साल्ट लेक स्टेडियम में अपनी उपस्थिति के दौरान फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी मेसी को "छुआ जाना या गले लगाया जाना पसंद नहीं था" और वे निर्धारित समय तक वहां रहने से पहले ही चले गए थे.

मेसी के आयोजक का बड़ा खुलासा

शुक्रवार को पूछताछ के दौरान लियोनेल मेसी ने जांचकर्ताओं को बताया कि बार-बार सार्वजनिक घोषणाएं करके भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बावजूद, कोई असर नहीं हुआ. सूत्रों के अनुसार दत्ता ने बताया कि जिस तरह से मेसी को घेरा गया और गले लगाया गया, वह विश्व कप विजेता फुटबॉलर के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था.

लियोनेल मेसी ने भारत में कितनी कमाई की?

दत्ता ने यह भी दावा किया कि शुरुआत में केवल 150 ग्राउंड पास जारी किए गए थे, लेकिन जब एक "बहुत प्रभावशाली व्यक्ति" स्टेडियम पहुंचा और "उसे काबू में कर लिया", तो यह संख्या तीन गुना हो गई. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या बढ़ी हुई पहुंच ने भीड़ नियंत्रण में गड़बड़ी में सीधे तौर पर योगदान दिया.

दत्ता ने मेसी की भारत यात्रा से संबंधित वित्तीय विवरणों का भी खुलासा किया. उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया, "लियोनेल मेसी को इस दौरे के लिए 89 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 11 करोड़ रुपये भारतीय सरकार को कर के रूप में दिए गए." इस तरह कुल खर्च 100 करोड़ रुपये रहा. सूत्रों के अनुसार, इस राशि का 30 प्रतिशत प्रायोजकों से प्राप्त हुआ, जबकि बाकी 30 प्रतिशत टिकटों की बिक्री से जुटाया गया.

