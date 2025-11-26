Advertisement
Commonwealth Games: भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, अहमदाबाद के नाम पर लगी मुहर

Commonwealth Games 2030: भारत के तमाम खेल प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत को मिली है, इसका आयोजन अहमदाबाद में होगा. भारत ने आखिरी बार 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी (दिल्ली) में की थी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:04 PM IST
India to host Commonwealth Games 2030
अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है. राष्ट्रमंडल खेल महासभा में 74 राष्ट्रमंडल सदस्य देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भारत की 2030 की दावेदारी का अनुमोदन किया. राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने इस साल अक्टूबर में राष्ट्रमंडल खेलों 2030 के लिए अहमदाबाद को प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में अपनी सिफ़ारिश की घोषणा की थी.

भारत में होगा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स 

बता दें कि 2030 का राष्ट्रमंडल खेल एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा, जो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा. राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे ने कहा, ''यह राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत है. 'खेलों के पुनर्निर्धारण' के बाद, हम राष्ट्रमंडल खेलों की 74 टीमों का स्वागत करने के लिए शानदार तैयारी के साथ ग्लासगो 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के विशेष शताब्दी संस्करण के लिए अहमदाबाद 2030 की ओर बढ़ रहे हैं.''

'भारत के लिए गौरव का पल'

भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए दिखाए गए भरोसे से बहुत सम्मानित महसूस कर रहा है. 2030 के खेल न केवल राष्ट्रमंडल आंदोलन के सौ साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे, बल्कि अगली सदी की नींव भी रखेंगे. उन्होंने आगे कहा कि यह राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों, समुदायों और संस्कृतियों को मित्रता और प्रगति की भावना से एक साथ लाएगा.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

Commonwealth Games

