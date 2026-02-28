Advertisement
ये सबकुछ बहुत डरावना है... दुबई में फंसी भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, VIDEO शेयर कर दिखाया खौफनाक मंजर

ये सबकुछ बहुत डरावना है... दुबई में फंसी भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, VIDEO शेयर कर दिखाया खौफनाक मंजर

PV Sindhu: अमेरिकी और इजरायल द्वारा ईरान पर मिसाइल हमलों के बाद दुबई हवाई अड्डे पर परिचालन निलंबित होने से स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु फंसी हुई हैं, जिससे बैडमिंटन के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक के लिए उनकी तैयारियों पर संकट मंडरा रहा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:35 PM IST
PV Sindhu (PHOTO- File Photo)
PV Sindhu (PHOTO- File Photo)

PV Sindhu: अमेरिकी और इजरायल द्वारा ईरान पर मिसाइल हमलों के बाद दुबई हवाई अड्डे पर परिचालन निलंबित होने से स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु फंसी हुई हैं, जिससे बैडमिंटन के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक के लिए उनकी तैयारियों पर संकट मंडरा रहा है. 

बता दें कि पीवी सिंधु मंगलवार से शुरू होने वाले ऑल इंग्लैंड ओपन के लिए बर्मिंघम जा रही थीं. उनका अगला पड़ाव था। हालांकि, क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष ने दुनिया के सबसे व्यस्त यात्रा केंद्रों में से एक को पूरी तरह से ठप्प कर दिया, जिससे दो बार की ओलंपिक पदक विजेता समेत हजारों यात्रियों के लिए आगे का कोई रास्ता नहीं बचा. 

पीवी सिंधु ने शेयर किया वीडियो

सिंधु ने हवाई अड्डे पर अपने आसपास घट रहे दृश्यों को इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, ''सभी उड़ानें अगली सूचना तक स्थगित.'' गौरतलब है कि शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरानी जनता से 1979 से देश पर शासन कर रहे इस्लामी नेतृत्व को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया. सैन्य हमलों के कारण खाड़ी क्षेत्र में हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया और एमिरेट्स और एयर इंडिया सहित कई उड़ानें बाधित हुईं. एयर इंडिया ने खाड़ी क्षेत्र से आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दीं, मुख्य रूप से अबू धाबी, दम्माम, दोहा, दुबई, जेद्दा, मस्कट, रियाद और तेल अवीव (इजराइल) के लिए.

पीवी सिंधु ने चिंता व्यक्त करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ''अभी जो कुछ घट रहा है, उसे समझना बहुत मुश्किल है. ऊपर से आती हुई रिकॉर्डिंग की आवाज़ें सुनना और सब कुछ इतनी जल्दी बिगड़ते देखना सचमुच डरावना है. कई परेशान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, और दुख की बात है कि यही हकीकत है. दुबई एक ऐसा शहर है जिससे मुझे बहुत प्यार है, एक ऐसी जगह जो हमेशा से सुरक्षित और जीवंत रही है, इसलिए इस पल को समझना और भी कठिन है. 

पीवी सिंधु ने आगे लिखा कि जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और मेरा हालचाल पूछ रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद. इससे मुझे बहुत खुशी हुई. मैं अभी सुरक्षित हूं, अपनी टीम के साथ यहीं फंसी हुई हूं, और ईरान के साथ युद्ध की स्थिति लगातार बदल रही है, ऐसे में हम सब ठीक हैं. हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मची हुई है, कई परिवार फंसे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, हम सभी बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा. मुझे पूरा यकीन है कि अधिकारी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यहां मौजूद हर किसी की तरह, हम भी धैर्य और उम्मीद बनाए हुए हैं.

 

 

 

Ritesh Kumar

PV Sindhu

