बस बहुत हुआ, अब शरीर... ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल ने किया संन्यास का ऐलान, जानें कितनी नेट वर्थ की हैं मालकिन

Saina Nehwal Retirement: भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. 2012 में हुए लंदन ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दुनियाभर में भारत का नाम रोशन करने वाली नेहवाल ने शानदार करियर का अंत किया. उन्होंने कहा कि अब उनक शरीर इस खेल के लिए साथ नहीं दे रहा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:50 AM IST
Saina Nehwal Retirement: भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. 2012 में हुए लंदन ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दुनियाभर में भारत का नाम रोशन करने वाली नेहवाल ने शानदार करियर का अंत किया. उन्होंने कहा कि अब उनक शरीर इस खेल के लिए साथ नहीं दे रहा है. पूर्व विश्व नंबर 1 साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास की पुष्टि करते हुए कहा है कि उनका शरीर अब इस खेल की शारीरिक मांगों को सहन नहीं कर सकता. नेहवाल पिछले दो वर्षों से खेल से दूर थीं और उनका आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 2023 में सिंगापुर ओपन में हुआ था.

बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने लिया संन्यास

बता दें कि बैडमिंटन कोर्ट से दूर रहने के बावजूद, साइना नेहवाल ने संन्यास की औपचारिक घोषणा नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने ये कठिन फैसला ले लिया है. साइना ने एक पॉडकास्ट में कहा, ''मैंने दो साल पहले खेलना बंद कर दिया था. मुझे वास्तव में लगता है कि मैंने अपनी शर्तों पर इस खेल में प्रवेश किया और अपनी शर्तों पर इसे छोड़ा, इसलिए इसकी घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. अगर आप अब और खेलने में सक्षम नहीं हैं, तो बस इतना ही. कोई बात नहीं.''

बैडमिंटन में भारत को पहला पदक दिलाने वाली स्टार खिलाड़ी ने आगे कहा कि आपकी उपास्थि पूरी तरह से खराब हो चुकी है, आपको गठिया है, यही बात मेरे माता-पिता को जाननी जरूरी थी, मेरे कोचों को जाननी जरूरी थी और मैंने उनसे बस इतना कहा, 'अब शायद मैं नहीं खेल पाऊंगी क्योंकि यह मुश्किल है.''

उन्होंने आगे बताया कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आप आठ से नौ घंटे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन मेरा घुटना एक-दो घंटे में ही जवाब दे रहा था. उसमें सूजन आ गई थी और उसके बाद जोर लगाना बहुत मुश्किल हो गया था. इसलिए मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब मैं और जोर नहीं लगा सकती.

साइना नेहवाल की नेटवर्थ कितनी है?

भारतीय स्टार शटलर साइना नेहवाल की नेट वर्थ को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. मगर, रिपोर्ट्स की मानें, तो उनकी नेट वर्थ 36 से 42 करोड़ रुपये के बीच आंकी जा रही है. रिपोर्ट्स में ही बताया गया है कि उनकी सालाना कमाई 5 करोड़ रुपये तक है. उनकी संपत्ति टूर्नामेंट में जीत और योनेक्स, बीपीसीएल, हर्बालाइफ और अन्य सहित हाई-प्रोफाइल ब्रांड एंडोर्समेंट से प्राप्त होती है.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश नहीं माना तो दूसरी बार चमकेगी इस टीम की किस्मत, 2009 में भी अचानक हुई थी T20 वर्ल्ड कप में एंट्री

 

