Lionel Messi: मेसी के घर के ऊपर फ्लाइट उड़ाने पर क्यों लगा है बैन? वजह जान हो जाएंगे हैरान

Lionel Messi: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस समय भारत के मेहमान हैं. बंगाल और हैदराबाद के बाद महान खिलाड़ी रविवार को मुंबई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मेसी का सम्मान किया जाएगा. इस इवेंट में बड़े-बड़े सेलिब्रिटी शिरकत कर सकते हैं. भारत में वैसे तो क्रिकेट का सबसे ज्यादा क्रेज है, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनपर भारतीय फैंस जान लुटाते हैं. लियोनेल मेसी निश्चित तौर पर उनमें से एक हैं. स्टार खिलाड़ी की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके बारे में भी जानने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. तो चलिए, मेसी से जुड़ी एक दिलचस्प तथ्य को जानते हैं.

दुनिया में कई ऐसे स्थल और टूरिंग प्लेस हैं, जिसके आस-पास विमान उड़ना मना है. ऐसे स्थान को 'No Flying Zone' (नो फ्लाइंग जोन) कहा जाता है. आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन नो फ्लाइंग जोन की चुनिंदा लिस्ट में मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी का घर भी शामिल है. आइए इसके पीछे की दिलचस्प वजह जानते हैं.

मेसी का घर क्यों है No Flying Zone?

जी हां, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के घर के ऊपर से विमान का उड़ना बैन है. दरअसल, मेसी का एक घर बार्सिलोना में है. वो गावा में रहते हैं, जो संभवतः स्पेन के सबसे शांतिपूर्ण स्थानों में से एक है. इसी वजह से, उस क्षेत्र में विमानों का उड़ान भरना प्रतिबंधित है. एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस क्षेत्र में वे रहते हैं, वह कई पर्यावरण कानूनों द्वारा संरक्षित है जो विमानों को ऊपर से उड़ने से रोकते हैं. इसका मतलब साफ है कि यहां No Flying Zone होने की मुख्य वजह पर्यावरण को बचाना है और मेसी इसकी वजह नहीं हैं. इस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर ये कानून लागू होता है.

मेसी से मिलेंगे सचिन-कोहली?

इस बात की कयास लगाई जा रही है कि रविवार को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में होने वाले भव्य समारोह में भारतीय क्रिकेट की दुनिया के दो सितारे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली फुटबॉल जगत के GOAT (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) लियोनेल मेसी से मिल सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो ये ऐतिहासिक पल का गवाह बनना करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी.

