Advertisement
trendingNow13040717
Hindi Newsअन्य खेलLionel Messi: मेसी के घर के ऊपर फ्लाइट उड़ाने पर क्यों लगा है बैन? वजह जान हो जाएंगे हैरान

Lionel Messi: मेसी के घर के ऊपर फ्लाइट उड़ाने पर क्यों लगा है बैन? वजह जान हो जाएंगे हैरान

Lionel Messi: दुनिया में कई ऐसे स्थल और टूरिंग प्लेस हैं, जिसके आस-पास विमान उड़ना मना है. ऐसे स्थान को 'No Flying Zone' (नो फ्लाइंग जोन) कहा जाता है. आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन नो फ्लाइंग जोन की चुनिंदा लिस्ट में मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी का घर भी शामिल है. आइए इसके पीछे की दिलचस्प वजह जानते हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 14, 2025, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेसी के घर के ऊपर फ्लाइट उड़ाने पर क्यों लगा है बैन? PC: AI
मेसी के घर के ऊपर फ्लाइट उड़ाने पर क्यों लगा है बैन? PC: AI

Lionel Messi: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस समय भारत के मेहमान हैं. बंगाल और हैदराबाद के बाद महान खिलाड़ी रविवार को मुंबई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मेसी का सम्मान किया जाएगा. इस इवेंट में बड़े-बड़े सेलिब्रिटी शिरकत कर सकते हैं. भारत में वैसे तो क्रिकेट का सबसे ज्यादा क्रेज है, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनपर भारतीय फैंस जान लुटाते हैं. लियोनेल मेसी निश्चित तौर पर उनमें से एक हैं. स्टार खिलाड़ी की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके बारे में भी जानने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. तो चलिए, मेसी से जुड़ी एक दिलचस्प तथ्य को जानते हैं. 

दुनिया में कई ऐसे स्थल और टूरिंग प्लेस हैं, जिसके आस-पास विमान उड़ना मना है. ऐसे स्थान को 'No Flying Zone' (नो फ्लाइंग जोन) कहा जाता है. आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन नो फ्लाइंग जोन की चुनिंदा लिस्ट में मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी का घर भी शामिल है. आइए इसके पीछे की दिलचस्प वजह जानते हैं. 

मेसी का घर क्यों है No Flying Zone?

Add Zee News as a Preferred Source

जी हां, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के घर के ऊपर से विमान का उड़ना बैन है. दरअसल, मेसी का एक घर बार्सिलोना में है. वो गावा में रहते हैं, जो संभवतः स्पेन के सबसे शांतिपूर्ण स्थानों में से एक है. इसी वजह से, उस क्षेत्र में विमानों का उड़ान भरना प्रतिबंधित है. एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस क्षेत्र में वे रहते हैं, वह कई पर्यावरण कानूनों द्वारा संरक्षित है जो विमानों को ऊपर से उड़ने से रोकते हैं. इसका मतलब साफ है कि यहां No Flying Zone होने की मुख्य वजह पर्यावरण को बचाना है और मेसी इसकी वजह नहीं हैं. इस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर ये कानून लागू होता है.

मेसी से मिलेंगे सचिन-कोहली?

इस बात की कयास लगाई जा रही है कि रविवार को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में होने वाले भव्य समारोह में भारतीय क्रिकेट की दुनिया के दो सितारे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली फुटबॉल जगत के GOAT (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) लियोनेल मेसी से मिल सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो ये ऐतिहासिक पल का गवाह बनना करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी.

ये भी पढ़ें: SMAT 2025: 472 रन, 74 चौके-छक्के... यशस्वी-सरफराज ने खोल दिया धागा, MUM vs HAR मैच में रनों की आई सुनामी

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Lionel Messi

Trending news

'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
rahul gandhi news
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
Vote Chor Gaddi Chhod
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
Maharashtra politics
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
congress
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
Delhi politics
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
messi news
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
Cyber ​​Crime
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
Dilip Ghosh
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
kolkata News
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?