Watch: मैनचेस्टर में खुली बस में परेड करके सिटी ने मनाया EPL जीतने का जश्न

Manchester: मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ियों ने पांच सत्र में चौथी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब जीतने का जश्न शहर की सड़कों पर खुली बस में परेड करके मनाया. तीन बसों में खिलाड़ी और स्टाफ राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय से निकलकर पूरे शहर में घूमे.

इससे एक दिन पहले ही सिटी ने पांच मिनट के भीतर तीन गोल करके एस्टोन विला को 3-2 से हराया और लिवरपूल को एक अंक से पछाड़कर खिताब जीता.

Oleksandr Zinchenko on Joao Cancelo: “The best full-back in the world, left AND right.” @ManCity pic.twitter.com/tuf2aDgcjW

— City Xtra (@City_Xtra) May 23, 2022