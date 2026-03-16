FIFA World Cup 2026 से पहले मेक्सिको ने रचा इतिहास, इस मामले में बनाया गिनीज रिकॉर्ड

Mexico City: FIFA World Cup 2026 से पहले मेक्सिको सिटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. रविवार को राजधानी के जोकालो चौक में 9,500 प्रतिभागियों ने फुटबॉल कक्षा में भाग लिया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अल्फ्रेडो अरिस्टा रुएडा ने इस आयोजन के दौरान रिकॉर्ड की पुष्टि की.
Trending Photos
FIFA World Cup 2026 से पहले मेक्सिको सिटी ने अब तक की सबसे बड़ी फुटबॉल कक्षा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है. बता दें कि मेक्सिको जून में विश्व कप के उद्घाटन मैच की मेजबानी की तैयारी कर रहा है. इस बीच रविवार को राजधानी के जोकालो चौक में 9,500 प्रतिभागियों ने फुटबॉल कक्षा में भाग लिया.
शहर का मुख्य चौक एक विशाल, खुले मैदान में फुटबॉल अभ्यास का मैदान बन गया, जहां प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में भीड़ फुटबॉल का अभ्यास कर रही थी. प्रतिभागियों ने गेंद को लात मारी और खेल और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समन्वित अभ्यासों का पालन किया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अल्फ्रेडो अरिस्टा रुएडा ने इस आयोजन के दौरान रिकॉर्ड की पुष्टि की.
वर्ल्ड कप से पहले मेक्सिको के नाम गिनीज रिकॉर्ड
यह उल्लेखनीय उपलब्धि 2026 विश्व कप से ठीक पहले हासिल हुई है, जिसकी सह-मेजबानी मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ करेगा. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक अल्फ्रेडो अरिस्टा ने उपस्थिति की पुष्टि की और उपस्थित लोगों को 'असाधारण' बताया। मेक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए शहर की असाधारण उपलब्धियों की क्षमता पर प्रकाश डाला और खेल को शांति की सार्वभौमिक भाषा के रूप में स्थापित किया.
फुटबॉल कक्षा में सभी उम्र के पुरुष और महिलाएं प्रशिक्षकों और पूर्व मैक्सिकन फुटबॉल खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में शामिल हुए। इस आयोजन ने न केवल 2025 में सिएटल में बने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि समुदाय को एकजुट करने और आगामी विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
ये भी पढ़ें: PAK vs BAN: पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट कर आपा खो बैठे बांग्लादेश के नाहिद राणा, बीच मैदान दी गाली, VIDEO वायरल