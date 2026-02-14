ISL के पहले मैच में मोहन बागान का धमाल, केरला ब्लास्टर्स को बुरी तरह हराया

मौजूदा चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट ने विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (VYBK) स्टेडियम में खेले गए इंडियन सुपर लीग 2025-26 के पहले मैच में केरल ब्लास्टर्स एफसी पर 2-0 की आसान जीत के साथ सीजन की शुरुआत की. पहले हाफ में जेमी मैकलारेन के गोल (36वें मिनट) और दूसरे हाफ में चोट के समय टॉम एल्ड्रेड के गोल (90+6वें मिनट) ने मोहन बागान सुपर जायंट को तीन अंक दिलाए.मोहन बागान सुपर जायंट के मुख्य कोच सर्जियो लोबेरा ने टीम में कई जाने-माने चेहरों को शामिल किया, जिनमें दिमी पेट्राटोस, जेमी मैकलारेन और अल्बर्टो रोड्रिगेज शामिल थे। लोबेरा के कोच के रूप में मोहन बागान सुपर जायंट्स के पहले मैच में टीम में नए खिलाड़ी शामिल थे. मेहताब सिंह, रॉबसन दा सिल्वा और अमे राणावाडे मैच के लिए टीम में नए चेहरे थे. दूसरी ओर, डेविड कैटाला ने अपने पहले आईएसएल मैच में युवा खिलाड़ियों को मैदान में उतारा, जिसमें विदेशी खिलाड़ी उमर बा और विक्टर बर्टोमेउ ने मिडफील्डर वाई एबिंदास और रोवलिन बोर्गेस के साथ पदार्पण किया.



मोहन बागान का दबदबा

पहले हाफ में डिफेंडिंग चैंपियन मोहन बागान का दबदबा कायम रहा. अनिरुद्ध थापा और लालेंगमाविया राल्ते (अपुइया) ने मिडफील्ड पर नियंत्रण बनाए रखा, जिससे रॉबसन और लिस्टन कोलाको को विंग्स से आक्रमण करने का मौका मिला. डिमी पेट्राटोस जेमी मैकलारेन के पीछे अपनी पसंदीदा नंबर 10 की भूमिका में वापस लौटे और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने लगभग अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी थी. लिस्टन कोलाको ने बॉक्स के अंदर पेट्राटोस को पास दिया, लेकिन फॉरवर्ड ने अपना शॉट गोल से बाहर मार दिया.

मोहन बागा का जीतोड़ प्रयास

मरीनर्स का दबदबा बना हुआ था, लेकिन केरल ब्लास्टर्स के मजबूत डिफेंस को भेदना उनके लिए मुश्किल हो रहा था. वाटर ब्रेक के बाद जेमी मैकलारेन के गोल से मोहन बागान ने बढ़त हासिल कर ली. पेट्राटोस ने उन्हें बॉक्स के अंदर पास दिया और ऑस्ट्रेलियाई स्ट्राइकर ने ऐबन डोहलिंग को चकमा देते हुए बाएं पैर से शानदार फिनिशिंग के साथ आईएसएल सीजन का पहला गोल दाग दिया. मोहन बागान ने पहले हाफ का अंत एक गोल की बढ़त के साथ किया. हाफ के अंत तक मोहन बागान ने गोल पर दस शॉट लगाए, जिनमें से छह लक्ष्य पर थे.



जबरदस्त टक्कर हुई

दूसरे हाफ की शुरुआत में कैटाला ने दो बदलाव किए, नौचा सिंह और मार्लन ट्रूजिलो को मैदान में उतारा गया, जबकि मोहन बागान के लिए सुभाषिश बोस की जगह अमे राणावाडे को शामिल किया गया. दूसरे हाफ में भी मरीनर्स ने गेंद पर अच्छा नियंत्रण बनाए रखा और लंबे समय तक गेंद पर अपना कब्जा बरकरार रखते हुए ब्लास्टर्स को अपने ही हाफ में पीछे हटकर बचाव करने पर मजबूर कर दिया.

जेमी मैकलारेन बने प्लेयर ऑफ द मैच

खेल के अंतिम क्वार्टर में केरल ब्लास्टर्स मजबूत हुए, खासकर केविन योक के आने के बाद, जिन्होंने विंग्स से अपनी गति और ड्रिबलिंग कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन गोलकीपर विशाल कैथ को परेशान करने के लिए कोई स्पष्ट मौका नहीं बना सके। मोहन बागान ने दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में विपक्षी टीम की पहुंच से मैच को बाहर कर दिया, जब सब्स्टीट्यूट टॉम एल्ड्रेड ने अनिरुद्ध थापा की फ्री-किक पर सचिन सुरेश को पछाड़ते हुए जोरदार हेडर से गोल दागा.जेमी मैकलारेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना