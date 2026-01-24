टेनिस स्टार जोकोविच ने बदल दिया इतिहास, ऑस्ट्रेलियन ओपन में बना डाला '400' वाला महारिकॉर्ड

Novak Djokovic: टेनिस जगत के सुपरस्टार नोवाक जोकोविच ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. 24 जनवरी, 2026 को उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो अमर रहने वाला है. जोकोविच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने. सर्बियाई स्टार ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में बोटिक वैन डे ज़ैंडशल्प को 6-3, 6-4, 7-6 (4) से हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

शुरुआती दो सेटों में जोकोविच पूरी तरह से हावी दिखे, उनकी सर्विस सटीक थी और उनके ग्राउंडस्ट्रोक्स ने रैलियों पर अपना दबदबा कायम रखा। हालांकि, वैन डे ज़ैंडशल्प ने तीसरे सेट में जोरदार वापसी करते हुए एक तनावपूर्ण टाई-ब्रेक तक मैच को पहुंचा दिया। अपना पहला मैच प्वाइंट गंवाने के बावजूद, जोकोविच ने अपना संयम बनाए रखा और अपने प्रतिद्वंदी की एक गलती का फायदा उठाते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली.

यह स्लैम स्तर पर जोकोविच की 400वीं जीत थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 102 मैच जीतकर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

10 बार के मेलबर्न चैंपियन को बॉटिक वैन डे जैंड्सचुल्प ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन निर्णायक क्षणों में नोवाक जोकोविच पूरी तरह संयमित रहे. उन्होंने जीत दर्ज कर मेलबर्न पार्क में 21 में से 18वीं बार चौथे दौर में जगह बनाई.

जब कोर्ट पर जोकोविच से उनकी फिटनेस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "यह टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत रही है, लेकिन मैं ज्यादा उत्साहित नहीं हो रहा हूं. मैंने पिछले साल एक सबक सीखा था. मैं कुछ ग्रैंड स्लैम में बहुत जल्दी ज्यादा उत्साहित हो गया था. मैं इन युवा खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा हूं. मैं अभी भी यहीं हूं, मैं टिका हुआ हूं."

जोकोविच अब याकूब मेन्सिक या एथन क्विन के खिलाफ खेलेंगे. जोकोविच ने मेलबर्न में एक भी सेट नहीं हारा है। वह दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन सिनर के साथ संभावित सेमीफाइनल मुकाबले से सिर्फ दो जीत दूर हैं.

जोकोविच ने आगे कहा, "जाहिर है, अल्काराज और सिनर दुनिया के दो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं. वे अभी हम सभी से अलग स्तर पर खेल रहे हैं, लेकिन जब आप कोर्ट में उतरते हैं और गेंद घूमती है, तो आपके पास हमेशा एक मौका होता है, खासकर इस कोर्ट पर जिसने मुझे मेरे करियर में सबसे ज्यादा दिया है."

