Advertisement
trendingNow13114074
Hindi Newsअन्य खेलहमें बर्तन धोने पड़े... PAK के हॉकी कप्तान ने किया सनसनीखेज खुलासा, खोलकर रख दी अपने ही देश की पोल

'हमें बर्तन धोने पड़े'... PAK के हॉकी कप्तान ने किया सनसनीखेज खुलासा, खोलकर रख दी अपने ही देश की पोल

Pakistan hockey: पाकिस्तान की हॉकी टीम हाल में FIH प्रो लीग के दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी. जहां टीम को सिर्फ मैचों में हार का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि ऑफ-फील्ड पर भी अपमानजनक हालात झेलने पड़े. पाकिस्तान लौटकर टीम के कप्तान शकील अम्माद बट्ट ने बड़ा खुलासा किया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan hockey
Pakistan hockey

Pakistan hockey: ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटकर आए पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील बट्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है. उन्होंने देश के खेल प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है. शकील बट्ट ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें और उनकी टीम को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि टीम की खराब स्थिति को लेकर पहले उन्होंने झूठ बोला था. लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद शकील बट्ट ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जमकर आलोचना की है.

दरअसल, पाकिस्तान की हॉकी टीम एफआईएच हॉकी प्रो लीग के दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी, लेकिन सिडनी पहुंचने के बाद टीम को भारी परेशानियां झेलनी पड़ीं. रिपोर्ट की मानें तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (PHF) की ओर से होटल का भुगतान नहीं किया गया, जिससे बुकिंग रद्द कर दी गई. ऐसा होने से टीम के खिलाड़ी घंटों तक सड़कों पर भटकते रहे.

लाहौर लौटकर मीडिया से बातचीत में पाकिस्तानी कप्तान शकील अम्माद बट्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि होटल में बुकिंग नहीं होने से टीम के खिलाड़ियों को सड़कों पर भटकना पड़ा. इतना ही नहीं, मैच खेलने से पहले उन्हें बर्तन भी धोने पड़े. इसे लेकर कप्तान अम्माद ने कहा, "अब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया है. हम फेडरेशन के मौजूदा मैनेजमेंट के रहते हुए खेलना जारी नहीं रख सकते. जब खिलाड़ियों को मैच खेलने जाने से पहले रसोई साफ करनी पड़ती है और बर्तन धोने पड़ते हैं तो आप हमसे अच्छे नतीजों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?"

Add Zee News as a Preferred Source

घंटों तक सिडनी में इंतजार करते रहे अम्माद बट्ट

अम्माद बट्ट ने बताया कि सिडनी पहुंचने के बाद टीम को 12 से 15 घंटे तक ओपेरा स्ट्रीट के आसपास इंतजार करना पड़ा. न तो होटल की व्यवस्था थी और न ही समय पर खाना मिला. बाद में टीम होबार्ट गई, जहां किसी स्थानीय जगह पर ठहरने का इंतजाम हुआ. उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान में जो खबरें और वीडियो पहुंचे, वे पूरी तरह सच थे. बट्ट ने खुलासा किया कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें बताया गया कि ये मामला भारत तक पहुंच गया है. भारत का नाम सुनते ही उन्हें लगा कि देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए. इसी वजह से उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि सब ठीक है, जबकि हकीकत अलग थी.

खिलाड़ियों ने खाना बनाया और बर्तन भी धोए

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आई मुश्किलों का जिक्र करते हुए कप्तान अम्माद शकील बट्ट ने बताया कि खिलाड़ियों को खुद अपना नाश्ता बनाना पड़ा. दो से तीन घंटे तक बर्तन धोने पड़े. अपने कमरे और टॉयलेट तक साफ करने पड़े. मैच के दिनों में भी उन्हें ये सब काम करने पड़े, जिससे खिलाड़ी मानसिक रूप से परेशान हो गए. उन्होंने कहा कि ऐसे हालातों में पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रदर्शन करना बेहद मुश्किल है. इसके बावजूद टीम ने चारों मैच खेले, हालांकि सभी मुकाबले हार गई.

टीम मैनेजमेंट ने हमसे बार-बार झूठ बोला

अम्माद शकील बट्ट ने खुलासा किया कि उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (PSB) से बात की थी. वहां से उन्हें बताया गया कि इस दौरे के लिए फंड जारी कर दिए गए थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों से कहा कि पैसे रिलीज नहीं हुए हैं. बट्ट ने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि गलती स्पोर्ट्स बोर्ड की है या हॉकी फेडरेशन की, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनसे कई बार झूठ बोला है.

ये पहली बार नहीं है जब टीम को मुश्किलें झेलनी पड़ीं. इससे पहले अर्जेंटीना में प्रो लीग के पहले चरण के दौरान भी खिलाड़ियों ने बकाया भुगतान को लेकर शिकायत की थी और बहिष्कार की धमकी दी थी, लेकिन हालात जस के तस बने रहे.

ये भी पढ़ें: 7 मैच, 4 शतक और 949 रन.. रणजी ट्रॉफी में आया अनजान बैटर का तूफान..विराट कोहली के 'गुरुमंत्र' ने रातों-रात बनाया सुपरस्टार

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Pakistan hockey

Trending news

अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा