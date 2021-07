Tokyo Olympics 2020: PM मोदी ने ओलंपिक टीम से की बात, Mary Kom से पूछा- आपका फेवरेट पंच कौन सा है?

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बातचीत की. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से बात कर उनका उत्साह बढ़ाया. बैठक में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे.

पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि आप सब इस बात के साक्षी हैं कि देश किस तरह आज एक नई सोच, नई अप्रोच के साथ अपने हर खिलाड़ी के साथ खड़ा है. आज देश के लिए आपका मोटिवेशन महत्वपूर्ण है. आप खुलकर खेल सकें, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ खेल सकें, अपने खेल को, टेकनीक को और निखार सकें, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है.

पीएम ने कहा कि पहली बार इतने ज्यादा खेलों में भारत के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. कई खेल ऐसे हैं जिनमें भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया है. जीतना ही नई इंडिया की आदत बन जाएगी. जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है. बस याद रखिए कि आपको अपना बेस्ट देना है. पीएम मोदी ने देशवासियों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने और उन्हें चीयर करने की अपील की.

पीएम मोदी ने सबसे पहले तीरंदाज दीपिका कुमारी (Deepika Kumari) को वर्ल्ड नंबर वन बनने पर बधाई दी साथ ही कहा कि पिछली मन की बात में मैंने आपकी और कई साथयों की चर्चा की थी. आपने गोल्ड जीता, पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही थी. आपको बहुत बहुत बधाई. आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं. इस पर दीपिका ने कहा कि वह ओलिपिंक में अच्छा प्रदर्शन करेंगी.

#WATCH | PM Narendra Modi interacts with world number 1 archer Deepika Kumari. She says, "...There are expectations, but one expects the most from oneself. So, I am focussing on my practice, and the way in which I will perform."#Olympics pic.twitter.com/K9ZGofPJut

