रोनाल्डो या मेसी... कौन ज्यादा अमीर? फुटबॉल जगत के 2 सुपरस्टार की कमाई जान उड़ जाएगी रातों की नींद

Hindi Newsअन्य खेलरोनाल्डो या मेसी... कौन ज्यादा अमीर? फुटबॉल जगत के 2 सुपरस्टार की कमाई जान उड़ जाएगी रातों की नींद

Lionel Messi Tour in India: लियोनेल मेसी की तरह भारत में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी करोड़ों चाहने वाले हैं. दोनों खिलाड़ी की लोकप्रियता दुनिया के हर कोने में देखने को मिलती है. आइए जानते हैं कि रोनाल्डो और मेसी में से कौन ज्यादा अमीर है. साथ ही मौजूदा समय में फुटबॉल जगत में 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:23 PM IST
रोनाल्डो या मेसी... कौन ज्यादा अमीर?
Lionel Messi Tour in India: फुटबॉल के मैदान पर जादुई खेल दिखाने वाले स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर हैं. अर्जेंटीना के दिग्गज की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग बिना खाए-पिए स्टेडियम के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं. आलम ये है कि 13 दिसंबर को जब मेसी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो भिड़ इतनी बेकाबू हो गई कि जल्द से जल्द स्टार फुटबॉलर को वहां से निकलना पड़ा. शनिवार को बंगाल के बाद लियोनेल मेसी ने हैदराबाद का दौरा किया. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में उन्हें देखने के लिए फैंस का जोश हाई था. तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी अर्जेंटीना के सुपरस्टार के साथ फुटबॉल खेलते दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है.

लियोनेल मेसी की तरह भारत में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी करोड़ों चाहने वाले हैं. दोनों खिलाड़ी की लोकप्रियता दुनिया के हर कोने में देखने को मिलती है. आइए जानते हैं कि रोनाल्डो और मेसी में से कौन ज्यादा अमीर है. साथ ही मौजूदा समय में फुटबॉल जगत में 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं. 

1. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (280 मिलियन डॉलर)

पुर्तगाल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स की 2025-26 सीजन के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलरों की सूची में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है. अल नासर के रोनाल्डो की अनुमानित ऑन-फील्ड और ऑफ-फील्ड कमाई 280 मिलियन डॉलर है, जो दूसरे स्थान पर रहे लियोनेल मेसी की कमाई से दोगुने से भी अधिक है.

2. लियोनेल मेसी (130 मिलियन डॉलर)

अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति 130 मिलियन डॉलर है. इसमें उनके अमेरिकी क्लब इंटर मियामी के लिए खेलने से होने वाली कमाई की तुलना में मैदान के बाहर की कमाई का हिस्सा अधिक है. अमेरिकी बाजार में मेस्सी की लोकप्रियता उनकी इस भारी कमाई का एक प्रमुख कारण है.

3. करीम बेंजेमा (104 मिलियन डॉलर)

इस लिस्ट में रोनाल्डो के साथ रियल मैड्रिड में खेल चुके करीम बेंजेमा तीसरे पायदान पर हैं. फोर्ब्स के अनुसार बेंजेमा की अनुमानित संपत्ति 104 मिलियन डॉलर  है.

4. किलियन म्बाप्पे ( 95 मिलियन डॉलर)

फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन म्बाप्पे इस सूची में चौथे स्थान पर हैं. 2025 तक उनकी कुल संपत्ति 95 मिलियन डॉलर आंकी गई है, जिससे वह विश्व फुटबॉल में सबसे अधिक कमाई करने वालों में से एक बन गए हैं.
 
5. एर्लिंग हालैंड (80 मिलियन डॉलर)

लिस्ट में 5वां नाम इंग्लैंड के स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड का है. अपने करियर के 104 प्रीमियर लीग मैचों में 94 गोल के साथ, 25 वर्षीय खिलाड़ी फुटबॉल जगत में शीर्ष पर 100 गोल तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बनने की राह पर हैं. 2025-26 सीजन के लिए हालैंड की कुल संपत्ति 80 मिलियन डॉलर आंकी गई है, जिससे वह इस सूची में सबसे अमीर प्रीमियर लीग खिलाड़ी बन गए हैं.

ये भी पढ़ें: प्राइवेट जेट, लग्जरी कारें और आलीशान महल... कोहली से कितने ज्यादा अमीर हैं Lionel Messi? नेटवर्थ जान थम जाएगी धड़कन!

 

Ritesh Kumar

