यूएई में छाए भारतीय...खिलाड़ियों ने किया कमाल, इस एशियाई चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल
Advertisement
trendingNow12887392
Hindi Newsअन्य खेल

यूएई में छाए भारतीय...खिलाड़ियों ने किया कमाल, इस एशियाई चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

Asian Yogasana Championship 2025: भारतीय एथलीट नीतू सिंह ने संयुक्त अरब अमीरात में इतिहास रच दिया है. उन्होंने एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया. जायद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई इस प्रतियोगिता में एशिया के 16 देशों से 160 से ज्यादा टॉप एथलीटों ने हिस्सा लिया

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूएई में छाए भारतीय...खिलाड़ियों ने किया कमाल, इस एशियाई चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

Asian Yogasana Championship 2025: भारतीय एथलीट नीतू सिंह ने संयुक्त अरब अमीरात में इतिहास रच दिया है. उन्होंने एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया. जायद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई इस प्रतियोगिता में एशिया के 16 देशों से 160 से ज्यादा टॉप एथलीटों ने हिस्सा लिया. नीतू ने चीन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल और ईरान जैसे देशों के खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी. 

दिखाया 'योगा' का कमाल

इस बड़े मंच पर नीतू ने अपनी प्रतिभा, एकाग्रता और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन करते हुए लयबद्ध जोड़ी योग में गोल्ड मेडल हासिल किया. उन्होंने साबित कर दिया कि योग केवल भारत की प्राचीन परंपरा ही नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी दमदार पहचान बना रहा है. यह प्रतियोगिता फुजैरा के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन हमद अल शर्की के संरक्षण में आयोजित की गई थी.

ये भी पढ़ें: 1 साल में बदली पूरी पाकिस्तानी टीम, बाबर-रिजवान के साथ इन प्लेयर्स की छुट्टी, ये 5 ही बचा पाए अपनी जगह

उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं नीतू

एशियाई योगासन खेल महासंघ (AYSF) ने यूएई के खेल मंत्रालय और यूएई योगा कमेटी के सहयोग से इसका आयोजन हुआ. चैंपियनशिप को एशिया के प्रमुख प्रतिस्पर्धी योग आयोजनों में से एक माना जाता है. इसमें एथलीटों को सटीकता, लचीलापन और कलात्मकता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है. उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के गांव मीराई की रहने वाली नीतू सिंह ने पिता जितेंद्र सिंह गौतम की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया.

अल्पना दुबे ने जीते 2 कांस्य पदक

भारत के लिए इस चैंपियनशिप में एक और खुशी की बात यह रही कि अल्पना दुबे ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दो कांस्य पदक जीते. उन्होंने पारंपरिक योग और आर्टिस्टिक योग कैटेगरी में भारत का परचम लहराया. नीतू सिंह और अल्पना दुबे की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि योग केवल लाइफस्टाइल का हिस्सा ही नहीं, बल्कि खेल की दुनिया में भारत की नई ताकत भी है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

UAEYoga

Trending news

M Annadurai: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
M Annadurai: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
मुंबई वालों ध्यान दें! झमाझम बारिश के बीच Indigo ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
Mumbai rains
मुंबई वालों ध्यान दें! झमाझम बारिश के बीच Indigo ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Vice Presidential Election
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
;