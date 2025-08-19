यूएई में छाए भारतीय...खिलाड़ियों ने किया कमाल, इस एशियाई चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

Asian Yogasana Championship 2025: भारतीय एथलीट नीतू सिंह ने संयुक्त अरब अमीरात में इतिहास रच दिया है. उन्होंने एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया. जायद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई इस प्रतियोगिता में एशिया के 16 देशों से 160 से ज्यादा टॉप एथलीटों ने हिस्सा लिया. नीतू ने चीन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल और ईरान जैसे देशों के खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी.

दिखाया 'योगा' का कमाल

इस बड़े मंच पर नीतू ने अपनी प्रतिभा, एकाग्रता और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन करते हुए लयबद्ध जोड़ी योग में गोल्ड मेडल हासिल किया. उन्होंने साबित कर दिया कि योग केवल भारत की प्राचीन परंपरा ही नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी दमदार पहचान बना रहा है. यह प्रतियोगिता फुजैरा के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन हमद अल शर्की के संरक्षण में आयोजित की गई थी.

उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं नीतू

एशियाई योगासन खेल महासंघ (AYSF) ने यूएई के खेल मंत्रालय और यूएई योगा कमेटी के सहयोग से इसका आयोजन हुआ. चैंपियनशिप को एशिया के प्रमुख प्रतिस्पर्धी योग आयोजनों में से एक माना जाता है. इसमें एथलीटों को सटीकता, लचीलापन और कलात्मकता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है. उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के गांव मीराई की रहने वाली नीतू सिंह ने पिता जितेंद्र सिंह गौतम की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया.

अल्पना दुबे ने जीते 2 कांस्य पदक

भारत के लिए इस चैंपियनशिप में एक और खुशी की बात यह रही कि अल्पना दुबे ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दो कांस्य पदक जीते. उन्होंने पारंपरिक योग और आर्टिस्टिक योग कैटेगरी में भारत का परचम लहराया. नीतू सिंह और अल्पना दुबे की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि योग केवल लाइफस्टाइल का हिस्सा ही नहीं, बल्कि खेल की दुनिया में भारत की नई ताकत भी है.