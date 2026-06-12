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देशभर में बड़े पर्दे पर दिखेंगे FIFA World Cup 2026 के मुकाबले, 'Z' ने शुरू की विश्वकप की स्क्रीनिंग साझेदारियां

फीफा वर्ल्ड कप फैंस के लिए एक अच्छी खबर है. वह अब इस टूर्नामेंट को बड़ी स्क्रीन पर देख पाएंगे. इसके लिए 'Z' की ओर से एक विशेष पहल शुरू की गई है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 12, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:50 PM IST
देशभर में बड़े पर्दे पर दिखेंगे FIFA World Cup 2026 के मुकाबले, 'Z' ने शुरू की विश्वकप की स्क्रीनिंग साझेदारियां
Image Credit: AI

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