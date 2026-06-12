FIFA WorldCup 2026: फुटबॉल फैंस को को FIFA विश्वकप 2026 को करीब से अच्छा अनुभव कराने के लिए Zee Entertainment Enterprises Ltd. (‘Z’) ने पूरे भारत में बड़े स्तर पर आधिकारिक स्क्रीनिंग पार्टनरशिप की घोषणा की है. कंपनी की ओर से Novex Communications, Eagles FC Kerala, Zion Bridge और What’s up Goa समेत कई पार्टनर्स को पब्लिक व्यूइंग अधिकार प्रदान किए हैं। यह अपने आप में एक बड़ा कदम है.
दरअसल, ये पार्टनर्स पूरे देश में विभिन्न जगहों के साथ मिलकर मैचों की कानूनी और आधिकारिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित करेंगे, जिससे फैंस मैच का लुत्फ उठा सकें. इसके साथ ही ‘Z’ ने PVR INOX और Cinepolis के साथ भी पार्टनरशिप की है. इसका यह फायदा होगा कि इस टूर्नामेंट के सभी मैच सिनेमाघरों की बड़ी स्क्रीनों पर दिखाए जाएंगे. ये सभी कदम स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से उठाए जा रहे हैं।
बता दें कि इन पार्टनरशिप्स की मदद से सिनेमा घरों, पब, रेस्तरां, क्लब, जिमखाना, एयरपोर्ट, कॉलेज और विश्वविद्यालयों और होटल समेत देश के अलग-अलग जगहों पर आधिकारिक स्क्रीनिंग हो सकेगी. गौरतलब है कि ‘Z’ का यह कदम भारत में एक मजबूत फुटबॉल इकोसिस्टम विकसित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कंपनी का उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्क्रीनिंग की मदद से फुटबॉल प्रेमियों का अनुभव बेहतर करना और देश में फुटबॉल की लोकप्रियता को नई ऊंचाई देना है.
कंपनी की इस पहल पर ज़ी लाइव, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बिजनेस हेड गैरेथ एस्विन थॉमस ने कहा कि FIFA World Cup 2026 दुनिया का सबसे लोकप्रिय आयोजनों में से एक है. उन्होंने बताया कि कंपनी का प्रयास है कि भारत के अधिक से अधिक फैंस इस टूर्नामेंट का आनंद ले सकें. उन्होंने यह भी बताया कि हमारी स्क्रीनिंग साझेदारियों के माध्यम से हम लोगों को एक साथ आकर फुटबॉल के जुनून, उत्साह और ऊर्जा को साझा करने का अवसर दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इस साझेदारी का असली उद्देश्य लाइव स्पोर्ट्स को बड़ी संख्या में एक साथ लोगों तक जोड़ना है. अलग-अलग सार्वजनिक जगहों पर फैले नेटवर्क के जरिए FIFA World Cup 2026 के अनुभव को घरों से बाहर निकालकर सीधे प्रशंसकों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और ये साझेदारियां देशभर के प्रशंसकों के लिए यादगार अनुभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.