कंपनी की इस पहल पर ज़ी लाइव, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बिजनेस हेड गैरेथ एस्विन थॉमस ने कहा कि FIFA World Cup 2026 दुनिया का सबसे लोकप्रिय आयोजनों में से एक है. उन्होंने बताया कि कंपनी का प्रयास है कि भारत के अधिक से अधिक फैंस इस टूर्नामेंट का आनंद ले सकें. उन्होंने यह भी बताया कि हमारी स्क्रीनिंग साझेदारियों के माध्यम से हम लोगों को एक साथ आकर फुटबॉल के जुनून, उत्साह और ऊर्जा को साझा करने का अवसर दे रहे हैं.