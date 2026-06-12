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उम्र 40 पार, लेकिन मैदान पर अब भी मचा रहे 'धमाल'! फुटबाल वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को दंग कर रहे ये दिग्गज खिलाड़ी

Senior Players at FIFA World Cup 2026: यूएस में चल रहे फुटबाल वर्ल्ड कप में कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं, जिनकी उम्र 40 के पार हो चुकी है. इसके बावजूद वे मैदान पर अब भी धमाल मचा रहे हैं. FIFA World Cup 2026 में उम्र को चुनौती दे रहे ये दिग्गज खिलाड़ी किसी के लिए भी मिसाल हो सकते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 15, 2026, 12:26 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:35 AM IST
उम्र 40 पार, लेकिन मैदान पर अब भी मचा रहे 'धमाल'! फुटबाल वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को दंग कर रहे ये दिग्गज खिलाड़ी
Image Credit: फाइल फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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