Older Players at FIFA World Cup 2026: पूरी दुनिया में फुटबॉल का बुखार सिर चढ़कर बोल रहा है. वर्ष 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में जहां एक ओर नई पीढ़ी के सितारे चमक रहे हैं. वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी भी मैदान में हैं, जिन्होंने उम्र को सिर्फ एक नंबर साबित कर दिया है. 40 की उम्र पार करने के बाद भी ये खिलाड़ी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर अपनी टीमों की उम्मीद बने हुए हैं.
फुटबॉल में जहां रफ्तार, फिटनेस और युवा जोश की बात होती है. वहीं इस वर्ल्ड कप में कुछ ऐसे योद्धा भी हैं. जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अनुभव और कमिटमेंट का कोई विकल्प नहीं होता.
एक तरफ युवा खिलाड़ी अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं. दूसरी तरफ 40 पार के दिग्गज अनुभव की मिसाल पेश कर रहे हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं स्कॉटलैंड के गोलकीपर क्रेग गॉर्डन. 43 साल की उम्र में गॉर्डन टूर्नामेंट के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं.
चोटों से जूझने के बावजूद उनका जुनून कम नहीं हुआ. अब वे वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मंच पर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं. दूसरे नंबर पर हैं फुटबॉल के सबसे बड़े सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो. 41 साल की उम्र में भी गोल मशीन की धार बरकरार है.
माना जा रहा है रोनाल्डो का ये छठा और आखिरी वर्ल्ड कप है. अपने करियर में 1000 गोल के जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुके रोनाल्डो के कैबिनेट में बस इसी एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी की कमी है, जिसे हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं.
फुटबॉल के 'गॉड' कहे जाने वाले लियोनेल मेसी करीब 39 साल की उम्र में मेसी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं. मेसी अपने रिकॉर्ड छठे विश्व कप में हिस्सा ले रहे है. सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच खेलने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हैं. मेसी ने अब तक वर्ल्ड कप के 26 मैचों में कुल 13 गोल दागे हैं. जिससे वे अर्जेंटीना के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. मेसी का लक्ष्य है, अर्जेंटीना के ताज को बरकरार रखना.
मेक्सिको के अनुभवी गोलकीपर गिलर्मो ओचोआ, क्रोएशिया के मिडफील्डर मास्टर लुका मोड्रिच, बोस्निया के स्ट्राइकर एडिन जेको और जर्मनी की दीवार कहे जाने वाले मैनुएल नोयर भी 40 की उम्र में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. इन खिलाड़ियों का अनुभव उनकी टीमों की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है.
दिलचस्प बात ये है कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की सूची में गोलकीपरों का दबदबा है. कई दिग्गज गोलकीपर 40 की उम्र पार करने के बाद भी विश्व कप में नजर आ रहे हैं. जापान के यूटो नागातोमो और उरुग्वे के फर्नांडो मुस्लेरा जैसे दिग्गज भी साबित कर रहे हैं कि उम्र चाहे जो हो, अगर जुनून जिंदा है तो मैदान पर जादू भी जिंदा रहता है. यही तो फुटबॉल की खूबसूरती है. जहां उम्र नहीं, जज्बा मायने रखता है.