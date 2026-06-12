फुटबॉल के 'गॉड' कहे जाने वाले लियोनेल मेसी करीब 39 साल की उम्र में मेसी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं. मेसी अपने रिकॉर्ड छठे विश्व कप में हिस्सा ले रहे है. सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच खेलने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हैं. मेसी ने अब तक वर्ल्ड कप के 26 मैचों में कुल 13 गोल दागे हैं. जिससे वे अर्जेंटीना के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. मेसी का लक्ष्य है, अर्जेंटीना के ताज को बरकरार रखना.