Basketball: एनबीए की टीम न्यूयॉर्क निक्स के मालिक जेम्स डोलन कोरोना वायरस पॉजिटिव

वॉशिंगटन: नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (NBA) की टीम न्यूयॉर्क निक्स (New York Knicks) के मालिक जेम्स डोलन (James Dolan) कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित पाए गए हैं। टीम ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 64 वर्षीय डोलन थोड़ा कम लक्षण का अनुभव कर रहे हैं और वह खुद को आइसोलेशन में रखे हुए हैं. कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने वाले वह अमेरिका के पहले टीम मालिक हैं. खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद एनबीए ने 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त के लिए लीग को स्थगित कर दिया है.

The Madison Square Garden Company Executive Chairman and Chief Executive Officer Jim Dolan has tested positive for coronavirus. He has been in self-isolation and is experiencing little to no symptoms. He continues to oversee business operations.

— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) March 29, 2020