महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर

V Srinivasan died: राज्यसभा सदस्य और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का शुक्रवार सुबह निधन हो गया. उनके निधन से देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से बात की और उन्हें सांत्वना दी है. पीएम मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं और वह दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने जताया शोक

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी वी. श्रीनिवासन के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक पोस्ट में कहा, "राज्यसभा सांसद और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पी.टी. उषा के पति वी. श्रीनिवासन के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. पी.टी. उषा और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, इस मुश्किल समय में ईश्वर से हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं.

अचानक हुए थे बेहोश

जानकारी के मुताबिक, 67 साल के श्रीनिवासन सुबह अपने घर पर बेहोश हो गए, उन्हें तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, वी. श्रीनिवासन केंद्र सरकार में कर्मचारी रहे थे. श्रीनिवासन का पीटी उषा के शानदार खेल और राजनीतिक करियर में बड़ा योगदान रहा है. उन्हें उनका सहारा और उनकी कई पेशेवर कामयाबियों के पीछे की ताकत माना जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

उड़नपरी के घर शोक

वी. श्रीनिवासन और पीटी उषा का एक बेटा है जिसका नाम उज्ज्वल है. पीटी उषा, जिन्हें 'उड़नपरी' के नाम से जाना जाता है, भारतीय खेल इतिहास की सबसे प्रेरणादायक हस्तियों में से एक हैं. ऐसे में उनके निजी जीवन में आई यह क्षति न केवल उनके लिए, बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी बेहद दुखद है. सोशल मीडिया पर खिलाड़ी, कोच, प्रशंसक और आम लोग लगातार उन्हें हिम्मत और संबल देने के संदेश भेज रहे हैं. (आईएएनएस