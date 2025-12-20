Advertisement
पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती... टीम मैनेजर ने कर दी शर्मनाक हरकत, फ्लाइट में कर रहा था गंदा काम

पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती... टीम मैनेजर ने कर दी शर्मनाक हरकत, फ्लाइट में कर रहा था 'गंदा काम'

Pakistan Hockey: पाकिस्तान के पूर्व हॉकी ओलंपियन अंजुम सईद अर्जेंटीना में FIH प्रो लीग से नेशनल टीम की वापसी यात्रा के दौरान एक घटना के बाद विवादों में आ गए हैं. उन्होंने अपने देश की पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा दी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:08 PM IST
Pakistan Hockey: पाकिस्तान के पूर्व हॉकी ओलंपियन अंजुम सईद अर्जेंटीना में FIH प्रो लीग से नेशनल टीम की वापसी यात्रा के दौरान एक घटना के बाद विवादों में आ गए हैं. उन्होंने अपने देश की पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा दी. दरअसल, रियो डी जनेरियो एयरपोर्ट पर जब एयरक्राफ्ट में फ्यूल भर रहा था, तब उन्हें एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया. इसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है.

ब्राजील में बदनाम हुआ पाकिस्तान

सईद प्रो लीग टूर के लिए मैनेजर के तौर पर सीनियर पाकिस्तान टीम के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे. वह टीम के साथ वापस आ रहे थे. यह घटना ब्राजील में एक स्टॉपओवर के दौरान हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब रियो में एयरक्राफ्ट फ्यूल भरने के लिए जमीन पर था तब उन्हें एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग करते हुए पाया गया. इस वजह से सईद और एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को फ्लाइट में दोबारा चढ़ने की इजाजत नहीं मिली. यह दुबई के लिए आगे बढ़ने वाली थी.

मामले की होगी जांच

पूर्व डिफेंडर और मिडफील्डर बाद में अलग-अलग पाकिस्तान लौट आए और तब से दावा कर रहे हैं कि टीम की वापसी में उनकी गैरमौजूदगी दुबई में निजी काम की वजह से थी. हालांकि, अधिकारियों ने इस बात पर सवाल उठाया है और पुष्टि की है कि इस मामले ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (पीएसबी) का ध्यान खींचा है. पीएसबी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि बोर्ड ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान हॉकी संघ से इस मामले की स्वतंत्र जांच करने को कहा है और इस बात पर जोर दिया है कि इस घटना से पाकिस्तान के खेल पर बुरा असर पड़ा है.

वर्ल्ड कप विनिंग टीम के खिलाड़ी हैं सईद

अधिकारी ने कहा कि बोर्ड ने अपनी शुरुआती जानकारी पहले ही इकट्ठा कर ली थी, लेकिन वह चाहता था कि फेडरेशन जिम्मेदारी ले और घटना की गंभीरता को देखते हुए तय करे कि क्या कार्रवाई की जरूरत है. अधिकारी के मुताबिक, स्थिति तब बिगड़ गई जब रिफ्यूलिंग स्टॉप के दौरान सिगरेट पीने के लिए एयरलाइन स्टाफ ने सईद और एक दूसरे खिलाड़ी से कहा कि वे गुस्से में आ गए. इसके बाद मामले की जानकारी अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद दोनों लोगों को फ्लाइट से उतार दिया गया. सईद पाकिस्तान हॉकी में एक जाने-माने नाम हैं. उन्होंने 1992 के ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल सहित हिस्सा लिया था. वह 1994 में वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

Pakistan

