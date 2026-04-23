भगोड़ा बना पाकिस्तान, भारत के नाम से ही लगा कांपने, इस टूर्नामेंट में नहीं भेजेगा अपनी टीम

SAFF Womens Championship 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तान ने गोवा में होने वाली 2026 SAFF महिला चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है. इस फैसले का टूर्नामेंट के प्रारूप और दक्षिण एशियाई फुटबॉल पर क्या असर पड़ेगा?
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SAFF Womens Championship 2026: पाकिस्तान ने एक बार फिर से खेलों में राजनीति मिलाने का काम किया है. उसने भारत में होने वाले SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन (PFF) ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के कारण उनकी टीम 2026 SAFF महिला चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेगी. यह निर्णय मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच गहरे राजनीतिक तनाव पर आधारित है. पाकिस्तान के इस फैसले के बाद दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (SAFF) अब केवल छह टीमों के साथ टूर्नामेंट आयोजित करेगा. यह प्रतियोगिता गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 25 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाली है.
यह दूसरी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. इससे पहले 2016 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इसका आयोजन हुआ था. तब भारत ने अपना चौथा खिताब जीता था. गोवा के लिए भी यह एक ऐतिहासिक क्षण है. वह 27 साल बाद किसी SAFF टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है. इससे पहले 1999 में इसी स्टेडियम में पुरुषों की चैंपियनशिप आयोजित की गई थी. उसमें भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर ट्रॉफी उठाई थी.
पाकिस्तान के बाहर होने के बाद टूर्नामेंट के आयोजकों ने छह-देशीय प्रारूप को अंतिम रूप दिया है. ढाका स्थित SAFF सचिवालय में हाल ही में आयोजित ड्रॉ के अनुसार, शेष टीमों को दो प्रतिस्पर्धी समूहों में विभाजित किया गया है. इस बार नेपाल, भारत (मेजबान), श्रीलंका, बांग्लादेश (मौजूदा चैंपियन), भूटान और मालदीव खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगे. भारतीय टीम को ग्रुप B में बांग्लादेश और मालदीव के साथ रखा गया है.
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पाकिस्तान का पीछे हटना उनके महिला फुटबॉल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. वर्षों की प्रशासनिक बाधाओं के बाद इस मंच को पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन टीम एक बार फिर राजनीति का शिकार हो गई. गौरतलब है कि पाकिस्तान ने इससे पहले पिछले साल तमिलनाडु में हुए जूनियर हॉकी विश्व कप और राजगीर में हुए एशिया कप से भी अपनी टीमें वापस बुला ली थीं.
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SAFF महिला चैंपियनशिप के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम रही है, जिसने रिकॉर्ड पांच बार (2010, 2012, 2014, 2016, और 2019) यह खिताब जीता है. हालांकि, हाल के वर्षों में बांग्लादेश ने अपनी ताकत दिखाई है और वे पिछले दो संस्करणों (2022 और 2024) के विजेता रहे हैं. 2024 के फाइनल में बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा था.