इजराइल की स्ट्राइक में मारा गया ये स्टार खिलाड़ी, कहा जाता था इस मुल्‍क का 'पेले'
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

इजराइल की स्ट्राइक में मारा गया ये स्टार खिलाड़ी, कहा जाता था इस मुल्‍क का 'पेले'

फिलिस्तीन की नेशनल टीम के पूर्व कप्तान सुलेमान अहमद जैद अल-ओबैद का 41 साल की उम्र में निधन हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन का यह स्टार फुटबॉलर गाजा में इजरायली स्ट्राइक में मारा गया. बता दें कि फिलिस्तीन में इजराइल के हमले लगातार जारी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 09, 2025, 01:52 PM IST
इजराइल की स्ट्राइक में मारा गया ये स्टार खिलाड़ी, कहा जाता था इस मुल्‍क का 'पेले'

फिलिस्तीन की नेशनल टीम के पूर्व कप्तान सुलेमान अहमद जैद अल-ओबैद का 41 साल की उम्र में निधन हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन का यह स्टार फुटबॉलर गाजा में इजरायली स्ट्राइक में मारा गया. बता दें कि फिलिस्तीन में इजराइल के हमले लगातार जारी है. फिलिस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन (पीएफए) के अनुसार सुलेमान अहमद जैद अल-ओबैद की मौत उस समय हुई जब वह दक्षिणी गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के लिए इंतजार कर रहे थे.

इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया ये स्टार खिलाड़ी

बता दें कि सुलेमान अल-ओबेद को 'फिलिस्तीनी पेले' के नाम से जाना जाता था. PFA के अनुसार गाजा के खादमत अल-शाती क्लब के पूर्व स्टार फुटबॉलर सुलेमान अल-ओबेद ने फिलिस्तीन के लिए 24 इंटरनेशनल मैच खेले. सुलेमान अल-ओबेद ने अपने करियर के दौरान 100 से अधिक गोल किए, जिससे वह फिलिस्तीनी फुटबॉल के सबसे चमकदार सितारों में से एक बन गए.

दक्षिणी गाजा पट्टी में हुई मौत

सुलेमान अल-ओबेद 6 अगस्त को दक्षिणी गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के इंतजार में खड़े थे. इस दौरान इजरायल की स्ट्राइक हो गई, जिसमें वह मारे गए. पीएफए के अनुसार, फिलीस्तीनी आतंकवादी समूह हमास द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल पर किए गए हमले के कारण शुरू हुए गाजा युद्ध के बाद से खेल और स्काउटिंग क्षेत्र के 662 लोग मारे गए हैं, जिनमें फुटबॉल समुदाय के 321 लोग शामिल हैं.

सुलेमान ने वेस्ट बैंक क्लब के लिए भी खेला

हमास द्वारा संचालित क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल के हमले में गाजा में कम से कम 61,258 लोग मारे गए हैं. आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित एएफपी की गणना के अनुसार, 2023 में इजरायल पर हुए हमले में 1,219 लोग मारे गए थे. सुलेमान अल-ओबेद ने वेस्ट बैंक में अल-अमारी यूथ सेंटर क्लब के लिए भी खेला था, जिस पर 1967 से इजरायल का कब्जा है. साल 2010 में वहां रहते हुए, सुलेमान अल-ओबेद गाजा की राष्ट्रीय टीम के उन छह खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्हें मॉरिटानिया में एक मैत्रीपूर्ण मैच के लिए जाते समय जॉर्डन की सीमा पर 'सुरक्षा कारणों' से वापस भेज दिया गया था. उस समय एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने कहा था कि खिलाड़ियों ने वेस्ट बैंक में खेलने के लिए विशेष परमिट को रिन्यू नहीं कराया था.

;