मैडम ने स्विमिंग सूट पहना और...ओलंपिक से पहले पेरिस की मेयर ने क्या साबित किया? देखिए तस्वीरें

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक से पहले एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला है. सीन नदी विवाद में बुधवार को उस समय नया मोड़ देखने को मिला, जब पेरिस की मेयर ऐनी हिडाल्गो ने उसमें डुबकी लगा दी. इससे उन्होंने यह दिखाने का वादा पूरा किया कि नदी 2024 ओलंपिक के दौरान स्विमिंग इवेंट की मेजबानी करने के लिए साफ है. हिडाल्गो ने ओलंपिक के शुरू होने से सिर्फ 9 दिन पहले ऐसा किया.

पेरिस की मेयर ने क्या कहा?

हिडाल्गो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रमुख टोनी एस्टांगुएट और सरकारी अधिकारी मार्क गिलौम के साथ स्थानीय तैराकी क्लबों के तैराक भी शामिल हुए. हिडाल्गो ने कहा, "सीन बहुत खूबसूरत है. पानी बहुत, बहुत अच्छा है. थोड़ा ठंडा है, लेकिन इतना बुरा नहीं है." कैनोइंग में तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले एस्टांगुएट ने कहा, "नदी में बीस साल तक खेल खेलने के बाद, मुझे यह अच्छा लगता है कि हम इसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं."

VIDEO: Paris mayor takes pre-Olympics dip to prove Seine clean Anne Hidalgo took a long-awaited swim in the murky waters of the Seine on Wednesday amid relief that the river is finally clean enough for outdoor Olympic swimming events which begin later this month. pic.twitter.com/UXYfSbnY8v — AFP News Agency (@AFP) July 17, 2024

एक दशक से सीन में तैराकी पर प्रतिबंध

जून की शुरुआत में डेली वाटर क्वालिटी चेक ने ई. कोली बैक्टीरिया के असुरक्षित स्तरों के संकेत दिए थे. हालांकि. अब इसमें काफी सुधार हुआ है. सीन में तैराकी पर एक सदी से अधिक समय से प्रतिबंध लगा हुआ है. 2015 से आयोजकों ने सीन को ओलंपिक के लिए तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया है कि खेलों के बाद पेरिस के लोगों के पास एक साफ नदी हो.

PHOTOS: The mayor of Paris swam in the Seine on Wednesday morning in a showcase of how clean the river is for the outdoor swimming events at the 2024 Paris Olympics. https://t.co/eMViu56yQs pic.twitter.com/Jd3pQon022 — ABC News (@ABC) July 17, 2024

Anne Hidalgo: Wading Through the Waters of Absurdity This morning, dear citizens, under the voracious lenses of ever-curious cameras, Anne Hidalgo, our intrepid Mayor of Paris, decided to take a bold dip into the murky waters of the Seine. Yes, you read that correctly.… pic.twitter.com/aMq1kTk95B — Aurélie Luylier (@aurelieluylier_) July 17, 2024

ये भी पढ़ें: Olympics 2024 India Schedule: आर्चरी से शुरुआत...27 जुलाई को पहला हॉकी मैच, ओलंपिक में ये है भारत का फुल शेड्यूल

सोशल मीडिया पर चला यह कैंपेन

हिडाल्गो जून में ही सीन नदी में डुबकी लगाना चाहती थी, लेकिन फ्रांस में संसदीय चुनावों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई थीं. पहले हैशटैग "जेचीडांसलासीन" ("मैं सीन में शौच कर रहा हूं") सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था क्योंकि कुछ लोगों ने ऊपर की ओर शौच करके ओलंपिक का विरोध करने की धमकी दी थी. इससे हिडाल्गो को कोई फर्क नहीं पड़ा.

ये भी पढ़ें: ओलंपिक में बरसेंगे मेडल...16 खेलों में दम दिखाएंगे इंडियन प्लेयर, ये रही 117 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

नेशनल स्विमर को भी बुलाया

फ्रांस के नेशनल ओपन-वाटर चैंपियनशिप में भाग लेने वाले तैराक एन्जो गैलेट भी पेरिस की मेयर द्वारा गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे. 23 वर्षीय खिलाड़ी गैलेट ने हिडाल्गो से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्विमिंग की. पानी से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा, "लंबे समय के बाद पहली बार पेरिस के बीच में तैरने वालों में शामिल होना बहुत खास है." अधिकारियों के सीन नदी के किनारे से चले जाने के बाद भी कई तैराक पानी में थे. कुछ गेंद से कैच खेल रहे थे और कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे.