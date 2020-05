Coronavirus से आजाद हुए अर्जेंटीना के ये स्टार फुटबॉलर, जानिए कौन हैं वो

तुरिन: इटालियन क्लब युवेंटस और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के स्टार फुटबॉलर पाउलो डायबाला (Paulo Dybala) कोविड-19 बीमारी से निजात पा चुके. युवेंटस क्लब (Juventus) ने यह जानकारी दी. क्लब ने एक बयान में कहा, 'प्रोटोकॉल के मुताबिक, पाउलो डायबाला का 2 बार कोविड-19 टेस्ट हुआ जो नेगेटिव आया है. इसलिए खिलाड़ी अब ज्यादा समय तक आइसोलेशन में नहीं रहेंगे.' डायबाला का कोविड-19 टेस्ट मार्च में पहली बार पॉजिटिव आया था. इससे पहले उनके टीम साथी डेनियल रुगानी (Daniele Rugani) और बलेसी मटुडी (Blaise Matuidi) भी पॉजिटिव पाए गए थे.

डायबाला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि वह और उनकी गर्लफ्रेंड ओरयाना सबाटिनी (Oriana Sabatini) भी कोरोना के कहर से संक्रमित पाई गई हैं. सेबाटिनी अर्जेंटीना की गायिका और मॉडल है. इसके बाद डायबाला का कोरोना वायरस (Coronavirus) टेस्ट रिपोर्ट पिछले 6 हफ्ते के दौरान चौथी बार पॉजिटिव पाया गया था. लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं.

26 साल के डायबाला ने खुद सोशल मीडिया पर अपने ठीक होने की जानकारी दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, " पिछले हफ्ते कई लोगों ने मुझसे बात की. लेकिन मैं आखिरकार पुष्टि कर सकता हूं कि अब मैं ठीक हूं. आपके समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद. उन लोगों के लिए मेरे संवेदनाएं जो अभी भी इससे पीड़ित हैं. अपना ख्याल रखना." इटालियन लीग सीरी-ए की टीमों ने सोमवार से व्यक्तिगत प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और जुवेंटस ने भी अपने 10 विदेशी खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है.

Many people talked in the past weeks ... but I can finally confirm that I am healed. Thank you once again for your support and my thoughts on all who are still suffering from it. Take care!

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 6, 2020