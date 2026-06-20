फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-C के मुकाबले में ब्राजील ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैती को 3-0 से हराया. फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ब्राजील की जीत के नायक मैथ्यूस कुन्हा रहे, जिन्होंने मैच में दो गोल दागे. इस जीत के साथ ही गोल अंतर के आधार पर ब्राजील ने ग्रुप-C में पहला स्थान हासिल कर लिया है. मोरक्को के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद टीम के प्रदर्शन पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे. हालांकि, ब्राजील ने हैती के खिलाफ दमदार प्रदर्शन से आलोचकों को करारा जवाब भी दिया है.
ब्राजील के स्टार फुटबॉलर मैथियस कुन्हा ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप C मैच के दौरान हैती के खिलाफ दो गोल कर दिए थे. मैथियस कुन्हा ने मैच का पहला गोल 24वें मिनट में रिबाउंड पर किया था. इसके ठीक 12 मिनट बाद, उन्होंने अपने बाएं पैर से जबरदस्त शॉट लगाकर दूसरा गोल किया. मैथियस कुन्हा FIFA वर्ल्ड कप में ब्राजील के लिए 68 साल बाद हैट्रिक लगाने के करीब थे, लेकिन वह चूक गए.
किसी ब्राजीलियाई खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाए हुए 68 साल हो चुके हैं. FIFA वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने वाले आखिरी ब्राजीलियाई खिलाड़ी फुटबॉल के दिग्गज पेले थे. पेले ने 1958 के FIFA वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ 17 साल की उम्र में शानदार हैट्रिक लगाई थी. पेले आज भी FIFA वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. इससे पहले सिर्फ दो अन्य ब्राजीलियाई खिलाड़ियों एडेमिर (1950) और लियोनिडास (1938) ने FIFA वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाई है.
महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक पेले ने 1,363 मैचों के पेशेवर करियर में 1,283 गोलों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. ब्राजील के लिए उन्होंने 91 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 77 इंटरनेशनल गोल दागे थे. पेले का जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राजीज के छोटे शहर Tres Corações में हुआ था. उन्होंने फुटबॉल का खेल अपने पिता से सीखा था. वे भी एक सेमी-प्रोफेशनल फुटबॉलर थे. हालांकि घुटने में चोट लग जाने की वजह से उन्हें अपना करियर बीच में ही छोड़ना पड़ा था. हालांकि उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा और बेटे पेले को बेहतरीन खिलाड़ी बनाने में जुट गए. दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार पेले ने अपने शानदार खेल की बदौलत 2 दशक तक खेल प्रेमियों में दिल में राज किया. वे दुनिया के एकमात्र फुटबाल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता.