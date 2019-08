PKL 2019: बंगाल वारियर्स ने गुजरात को हराया, आखिरी तीन मिनट में मेजबान टीम को पछाड़ा

अहमदाबाद: अंतिम मिनटों में किए गए शानदार प्रदर्शन के दम पर बंगाल वॉरियर्स ने प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के मैच में बुधवार को यहां एका एरेना में गुजरात फॉर्च्यूनजाएंट्स (Gujarat Fortunegiants​) को रोमांचक अंदाज में 28-26 से हरा दिया. इस सीजन में बंगाल की सात मैचों में यह चौथी जीत है और अब वह अंकतालिका में 25 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं, पिछले दो सीजन से फाइनल खेलने वाली गुजरात की यह लगातार पांचवीं हार है. गुजरात की टीम को अभी भी अपने होम लेग में पहली जीत की तलाश है.

पहले हाफ में बंगाल वारियर्स रहे आगे

बंगाल के लिए के प्रपंजन ने आठ और मनिंदर सिंह ने पांच अंक लिए. टीम पहले हाफ में पांच अंकों की बढ़त के साथ 17-12 से आगे थी. इसके बाद दूसरे हाफ में 37वें मिनट में मुकाबला 26-26 से बराबरी पर रहने के बाद बंगाल ने लगातार दो अंक लेकर 28-26 से मैच अपने नाम कर लिया. बंगाल को रेड से 16, टैकल से सात, आलआउट से दो और दो अतिरिक्त अंक मिले. गुजरात को रेड से 15 और टैकल से 11 अंक हासिल हुआ.

