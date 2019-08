PKL 2019: बंगाल वारियर्स ने यू मुंबा को कड़े मुकाबले में हराया, 2 अंकों से जीता मैच

मुंबई: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के 32वें मैच में बंगाल वारियर्स ने यू मुंबा को रोमांचक मुकाबले में केवल दो अंकों से हरा दिया. इस कड़े मुकाबले में अंत तक रोमांच बना रहा लेकिन जीत आखिर में बंगाल के नाम रही. यह बंगाल की यू मुंबा पर दूसरी जीत है. बंगाल वारियर्स इससे पहले बेंगलुरू बुल्स को हाथों शिकस्त खा चुके हैं. वहीं यू मुंबा ने पिछले मैच में गुजरात सुपरजाएंट्स को मात दी थी.

पहले हाफ में हावी थी यू मुंबा

यू मुंबा ने शुरुआत से ही पहले हाफ में दबाव बनाया और लगातार बढ़त बनाए रखी. पहले हाफ के 10वें मिनट में यू मुंबा ने बंगाल वॉरियर्स को ऑल आउट कर सात अंकों की बढ़त बना ली. पहले हाफ का खेल खत्म होने तक मुंबा 16-11 से आगे थी, लेकिन दूसरे हाफ में बंगाल ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे ही मिनट में यू मुंबा को ऑल आउट कर दिया. इसके बावजूद मुंबई ने वॉरियर्स को कड़ी टक्कर दी और 8वें मिनट में बंगाल को ऑल आउट कर दिया. 16वें मिनट में बंगाल ने मुंबा को फिर ऑल आउट किया और बंगाल की टीम ने अंत में मैच दो अंकों से अपने नाम कर लिया.

