PKL 2019: बेंगलुरू बुल्स ने अपना पहला घरेलू मैच जीता, तमिल थलाइवाज को दी 6 अंकों से मात

नई दिल्ली: बेंगलुरू में चल रहे प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के 70 मैच में बेंगलुरू बुल्स ने अपने पहले घरेलू मैच में तमिल थलाइवाज को हरा दिया. रोमांचक रहे मुकाबले में बेंगलुरू बुल्स ने तमिल थलाइवाज को 6 अंकों का अंतर रखते हुए 33-27 से हरा दिया. शुरू से बढ़त बनाने के बाद बेंगलुरू ने थलाइवाज को कभी आगे होने नहीं दिया और अंत में मैच जीत लिया. मेजबान बेंगलुरू अब 13 मैचों में 38 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं जबकि थलाइवाज 26 अंकों के साथ 9वें स्थान पर आ गए हैं.

कभी पीछे नहीं हुए बुल्स

मैच की शुरुआत से ही बेंगलुरू ने बढ़त हासिल कर ली. थलाइवाज ने भी बुल्स को कड़ी टक्कर देते हुए कई बार स्कोर बराबर किया लेकिन वे कभी बढ़त नहीं ले सके. पहले थलाइवाज ने तीसरे मिनट में ही 3-3 की बराबरी कर ली. इसके बाद छठे मिनट में स्कोर 5-5 और 8वें मिनट में स्कोर 6-6 का रहा. फिर पहले हाफ की समाप्ति तक स्कोर 14-13 रहा.

पवन सेहरावत का शानदार प्रदर्शन

दूसरे हाफ की शुरूआत में ही थलाइवाज ने बराबरी कर ली. लेकिन बेंगलुरू ने इस बार बढ़त का अंतर बढ़ा दिया और उसे कायम रख कर मैच 33-27 से खत्म किया. बेगलुरू के पवन सेहरावत ने सुपर टैन लगाया. उन्होंने 21 प्रयासों में 17 अंक बटोरे. वहीं अमित शेवरन ने छह प्रयासों में से पांच अंक हासिल किए. थलाइवालज के लिए राहुल चौधरी 16 प्रयासों में से केवल 7 अंक हासिल कर सके. जबकि डिफेंडर मनजीत छिल्लर 10 प्रयासों में से केवल चार अंक बटोर सके.

— ProKabaddi (@ProKabaddi) September 1, 2019