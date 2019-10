PKL 2019: एक्स्ट्रा टाइम में बेंगलुरू की रोमांचक जीत, एलिमिनेटर 1 में यूपी को हराया

अहमदाबाद: मौजूदा चैंपियन बेंगलुरू बुल्स ने प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के एलिमिनेटर-1 में अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में यूपी योद्धा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. ट्रांसस्टेडिया स्थित ईका एरेना स्टेडियम में सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच निर्धारित समय में मुकाबला 36-36 से टाई रहा. इसके बाद तीन-तीन मिनट के दो हाफ के रूप में एक्सट्रा टाइम जोड़ा गया, जहां बेंगलुरू ने 48-45 से जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में कदम रखा.

पीकेएल के इतिहास का यह पहला मुकाबला है जो एक्सट्रा टाइम में गया है. सेमीफाइनल में बुधवार को बेंगलुरू बुल्स का सामना दबंग दिल्ली के साथ होगा. दबंग दिल्ली लीग चरण में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण सीधे सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. बुल्स को यह जीत रेडर पवन कुमार सहरावत (20 अंक) के एक और दमदार प्रदर्शन के बूते हासिल हो सकी. बेंगलुरू के लिए पवन के 20 अंकों के अलावा सुमित सिंह ने सात अंक लिए. रिषांक के 11 अंकों के अलावा श्रीकांत जाधव ने नौ अंक बटोरे.

पहले पिछड़ रही थी बेंगलुरू

रिषांक ने सफल रेड के लिए यूपी का खाता खोला. यूपी ने जल्द ही पवन को टैकल से बाहर भेज बेंगलुरू को कमजोर किया. उसने सातवें मिनट में ही बेंगलुरू को ऑल आउट करके 11-4 की बढ़त ले ली. पवन इस बीच वापस मैट पर आ गए थे. उन्होंने 12वें मिनट में सुपर रेड लगाकर बेंगलुरू को दो अंक दिला दिए, जिससे उसका स्कोर 9-15 हो गया. 15वें मिनट में यूपी ने एक बार फिर बाहर कर दिया और 19-10 से आगे हो गई.

