PKL 2019: बेंगलुरु बुल्स की सीजन में दूसरी जीत, यू मुंबा को दी 4 अंकों से मात

मुंबई: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) में रविवार को मौजूदा चैंपियन बेंगलुरू बुल्स (Bengaluru Bulls) ने सीजन के 15वें मैच में रविवार को यू-मुम्बा (U Mumba) को 30-26 से हरा दिया. बेंगलुरु की तीन मैचों में यह दूसरी जीत है. इस मैच में पवन सहरावत ने सुपर-10 के साथ शानदार खेल दिखाया. टीम 10 अंकों के साथ तालिका में पांचवें नंबर पर हैं. वहीं, मुम्बा चार मैचों में दो जीत और दो हार के साथ 11 अंक लेकर दूसरे नंबर पर हैं.

पहले हाफ में ही बना ली थी बढ़त

विजेता बेंगलुरु पहले हाफ में 13-11 से आगे थी और टीम ने दूसरे हाफ में भी अपनी बढ़त को कायम रखते हुए मैच अपने नाम कर लिया. बेंगलुरु के लिए पवन के 11 अंकों के अलावा महेंद्र सिंह ने चार अंक लिए. टीम को रेड से 15, टैकल से आठ, आलआउट से दो और पांच अतिरिक्त अंक मिले. मुम्बा के लिए अर्जुन देशवाल ने छह और अभिषेक सिंह ने पांच बटोरे. टीम को रेड से 15, टैकल से चार, आलआउट से दो और पांच अतिरिक्त अंक हासिल हुए.

दबंग दिल्ली की लगातार तीसरी जीत

वहीं एक अन्य मुकाबले में दबंग दिल्ली केसी ने सीजन के 14वें मैच में रविवार को हरियाणा स्टीलर्स को 41-21 से हराकर लीग में जीत की अपनी हैट्रिक पूरी कर ली. इस तरह दिल्ली के लिए चंद्रन रंजीत और नवीन कुमार के शानदार सुपर-10 के दम पर अंकतालिका में टॉप पोजीशन हासिल कर ली. इस जीत के साथ ही दबंग दिल्ली ने पीकेएल में हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 2-5 का कर लिया.

