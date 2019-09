PKL 2019: दबंग दिल्ली को अंतिम समय में जीत से रोका बेंगलुरू बुल्स ने, मैच हुआ टाई

जयपुर: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के अहम मुकाबले में मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls) ने टॉप पर चल रही दबंग दिल्ली केसी (Dabang Delhi KC) को टाई पर रोक दिया. सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोनों टीमों ने 39-39 अंकों से टाई खेला. पीकेएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच यह टाई मुकाबला है. दिल्ली ने इस सीजन में बेंगलुरु को हराया था.

नवीन कुमार (14 प्वाइंट्स) के लगातार 15वें सुपर-10 के बावजूद दबंग दिल्ली (Dabang Delhi KC) बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls) को हरा न सकी. प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी दबंग दिल्ली (Dabang Delhi KC) हाफ टाइम तक 22-19 के स्कोर से आगे थी. दूसरे हाफ में भी दबंग दिल्ली ने अपनी बढ़त बनाए रखी. लकिन अंतिम मिनटों में बेंगलुरु ने शानदार वापसी की.

अंतिम क्षणों में दबंग दिल्ली (Dabang Delhi KC) एक अंक से आगे थी, लेकिन नवीन के रेड को बेंगलुरु (Bengaluru Bulls) ने टैकल कर लिया और मुकाबला 3-39 से टाई करा दिया. मुकाबला टाई होने के बाद नवीन भावुक हो गए और वह रोने लगे, जिसके बाद साथी खिलाड़ियों ने उनकी हौसला अफजाई की.

