PKL 2019: गुजरात ने पिछली खिताबी हार का लिया बदला, बेंगलुरू को दी एकतरफा मात

हैदराबाद: पिछली सीजन की उपविजेता गुजरात फार्च्यूनजाएंट्स ने प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के अपने पहले मैच में वर्तमान चैंपियन बेंगलुरू बुल्स पर शानदार जीत दर्ज की. गुजरात ने रविवार को एकतरफा अंदाज में बेंगलुरू बुल्स को 42-24 से करारी शिकस्त देकर लीग में अपनी शानदार विजयी शुरुआत की. गुजरात ने इस जीत के साथ ही पिछले सीजन के फाइनल में बेंगलुरु से मिली हार का बदला भी ले लिया.

शुरु से ही हावी रहे फॉर्च्यून जायंट्स

गुजरात की टीम यहां गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले हाफ में 21-10 से आगे थी. टीम ने दूसरे हाफ में भी बेतहरीन प्रदर्शन करते हुए एकतरफा जीत अपने नाम दर्ज कर ली. विजेता गुजरात के लिए सचिन ने सात और कप्तान सुनील कुमार तथा मोरे जीबी ने छह-छह अंक लिए. कप्तान सुनील ने इसी के साथ पीकेएल में अपने 250 टैकल प्वाइंट्स भी पूरे कर लिए हैं. वहीं सचिन तंवर के पीकेएल में 350 रेड प्वाइंट्स पूरे हो गए हैं. गुजरात की टीम ने रेड से रेड और टैकल से 17-17 तथा ऑलआउट से छह और दो अतिरिक्त अंक जुटाए.

मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु के लिए पवन सहरावत ने आठ, सुमित सिंह ने पांच और महेंद्र सिह तथा कप्तान रोहित कुमार ने चार-चार अंक लिए. पवन ने पीकेएल में अपने 350 रेड प्वाइंट्स भी पूरे कर लिए हैं. टीम को रेड से 17, आलआउट से छह और दो अतिरिक्त अंक भी मिले.

Mission Revenge: Achieved!

Not an inch given by the @Fortunegiants as they emerge runaway winners in #BLRvGUJ.

Keep watching #VIVOProKabaddi action on Star Sports and Hotstar. #IsseToughKuchNahi pic.twitter.com/l7eNqiD5gi

— ProKabaddi (@ProKabaddi) July 21, 2019