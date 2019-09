PKL 2019: हरियाणा स्टीलर्स ने दिल्ली के विजयी रथ को रोका, 22 अंकों के अंतर से दी मात

नई दिल्ली: कोलकाता में हुए प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन 79वें मैच में हरियाणा स्टीलर्स ( Haryana Steelers) ने दिल्ली दबंग केसी ( Debang Delhi KC) पर 22 अंको के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की. हरियाणा स्टीलर्स ने दबंग दिल्ली केसी को 47 के मुकाबले 25 अंकों से मात देकर दिल्ली को लगातार नौवीं जीत दर्ज करने से रोक दिया. इस जीत के साथ ही हरियाणा स्टीलर्स 13 मैचों में 9 जीत के साथ 46 अंक लेकर तीसरे स्थान पर आ गए हैं जबकि हार के बावजूद दबंग दिल्ली 54 अंकों के साथ टॉप पर बने हुए हैं.

प्रशांत विकास ने 10-10 प्वाइंट्स

हरियाणा के लिए प्रशांत कुमार राय और विकास कंडोला ने इस मैच में 10-10 अंक लेते हुए शानदार प्रदर्शन किया. मैच की शुरुआत में स्टीलर्स ने बढ़त बनाई, लेकिन नवीन कुमार ने स्कोर बराबर कर दिया. इसके बाद स्टीलर्स ने फिर बढ़त ले ली और इस खेल के छह मिनट कायम रखा. जब दबंग ने स्कोर 6-6 कर लिया. यहां से नवीन कुमार ने दिल्ली को बढ़त दिलाई और 10 मिनट के समय तक स्कोर 10-7 कर दिया. लेकिन इस बार हरियाणा के नवीन ने एक बार में स्कोर 10-10 बराबर कर दिया. इसके बाद हरियाणा ने दिल्ली को ऑलआउट कर अपनी बढ़त कर ली. और पहले हाफ में 21-13 का बड़ा अंतर हासिल कर लिया.

यह भी पढ़ें: PKL 2019: रोमांचक मुकाबले में बंगाल वारियर्स ने गुजरात के साथ खेला टाई

दूसरे हाफ में दंबग हरियाणा के अंतर को कम नहीं कर सके बल्कि उनका अंतर बढ़ता ही गया और अंततः मैच 22 अंकों से स्टीलर्स के नाम हो गया. स्टीलर्स के लिए विकास कंडोला ने 17 प्रयासों में 10 रेड प्वाइट और विकास काले ने 7 कोशिशें कर पांच टैकल प्वाइंट्स हासिल किए. वहीं दिल्ली के नवीन कुमार ने 11 रेड प्वाइंट्स हासिल किए और जोगिंदर नरवाल 7 प्रयासों में से तीन अंक हासिल कर सके.

The second Panga of the night saw a thumping win for @HaryanaSteelers who ended table-toppers @DabangDelhiKC's 8-game unbeaten streak!

Keep watching #VIVOProKabaddi LIVE, on Star Sports and Hotstar. #DELvHAR #IsseToughKuchNahi pic.twitter.com/qx0WsgufJ3

— ProKabaddi (@ProKabaddi) September 7, 2019