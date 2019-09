PKL 2019: नजदीकी मुकाबले में गुजरात को हराकर हरियाणा ने प्लेऑफ में बनाई जगह

पंचकुला (हरियाणा): हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है. टीम ने शानदार इच्छाशक्ति और साहस का परिचय देते हुए रविवार को गुजरात फार्च्यूनजाएंट्स को 38-37 से हरा दिया. अब हरियाणा स्टीलर्स 65 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर आ गई है और प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई है. दबंग दिल्ली और बंगाल वारियर्स पहले ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुके हैं.

विकास चंडोला का सुपर 10

ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स स्टेडियम में हुए इस रोमांचक मुकाबले में हरियाणा के लिए रेडर विकास चंडोला ने एक बार फिर अपनी चमक दिखाई और सुपर-10 पूरा किया. हरियाणा स्टीलर्स ने मैच शुरू होने की सीटी बजने के साथ ही अंकों का खाता खोल दिया. रेडल विकास ने लगातार अंक बटोरे और इस सफर में उनका साथ प्रशांत कुमार राय और विनय ने दिया. मध्यांतर तक हालांकि हरियाणा की टीम 14-19 से पीछे थी. टीम को पांच अंकों पिछड़ते देख कप्तान धर्मराज चेरालाथन और प्रशांत राय ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया.

प्रशांत का शानदार प्रदर्शन

दूसरे हाफ की शुरुआत में प्रशांत ने एक बार फिर गजब की फुर्ति दिखाई और चार लगातार सफल रेड किए. इस कारण दोनों टीमों के बीच का फासला दूसरे हाफ के शुरुआती पांच मिनट में दो अंकों का ही रह गया. टीम को बढ़त दिलाने के प्रयास में हरियाणा के डिफेंडर्स ने भी काफी मेहनत की. कप्तान धर्मराज के नेतृत्व में डिफेंडरों ने खूब मेहनत की. 11 मिनट शेष रहते हुए धर्मराज ने एक अहम सुपर टैकल हासिल किया. धर्मराज ने इसके साथ अपने करियर का 25वां सुपर टैकल पूरा किया.

When your qualification for the #VIVOProKabaddi Season Playoffs is on the line, you've got to bring your -game.

And @HaryanaSteelers did just that, to pick up a win in #HARvGUJ!

— ProKabaddi (@ProKabaddi) September 29, 2019