PKL 2019: हरियाणा स्टीलर्स से पार नहीं पा सके पटना पायरेट्स 5 अंकों से मिली हार

जयपुर: हरियाणा स्टीलर्स (Haryana Steelers) ने प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन में तीन बार की चैंपियन पटना पाइरेट्स (Patna Pirates) को हरा दिया. सोमवार को यहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्टीलर्स (Haryana Steelers) ने पटना (Patna Pirates) को 39-34 से मात दी. हरियाणा (Haryana Steelers) की इस जीत में एक बार फिर विकास कंडोला का अहम योगदान रहा, जिन्होंने इस सीजन का अपना आठवां सुपर-10 पूरा करते हुए 13 प्वाइंट लिए. इस सीजन में हरियाणा की पटना के खिलाफ यह लगातार तीसरी जीत है.

हरियाणा स्टीलर्स (Haryana Steelers) 59 अंकों के साथ अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है. हरियाणा (Haryana Steelers) को प्रशांत कुमार राय और विकास कंडोला ने शानदार शुरुआत दिलाई. पांचवें मिनट में सुनील ने बेहतरीन टैकल से अंक लेकर टीम को दो अंकों की बढ़त दिला दी और उसका स्कोर 5-3 हो गया.

कंडोला ने इसके बाद नौवें मिनट में पटना (Patna Pirates) को ऑल आउट कर हरियाणा को और आगे कर दिया. हरियाणा (Haryana Steelers) के पास अब 11-7 की बढ़त थी. हाफ टाइम से पहले प्रशांत ने कई अहम रेड प्वाइंट हासिल किए, जिससे हरियाणा स्टीलर्स (Haryana Steelers) की टीम हाफ टाइम तक 17-15 से आगे थी.

