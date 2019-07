PKL 2019: हरियाणा स्टीलर्स ने दिखाई अपनी ताकत, अपने पहले मैच में पुनेरी पल्टन को दी मात

हैदराबाद: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन में अपने शानदार खेल के दम पर हरियाणा स्टीलर्स (Haryana Steelers) ने खुद को उन टीमों में शामिल कर लिया, जिन्होंने अपना पहला मैच जीता है. सोमवार को पुनेरी पल्टन के खिलाफ रेडर नवीन के शानदार सुपर-10 की बदौलत स्टीलर्स ने 34-24 से जीत दर्ज की. पहले हाफ के शुरू में लगा की मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन हरियाणा स्टीलर्स ने जब एक बार बढ़त हासिल की तो उन्होंने पल्टन को वापसी का मौका नहीं दिया.

नवीन रहे हरियाणा के हीरो

हरियाणा की इस जीत के हीरो रहे नवीन ने मैच में 14 अंक हासिल किए. उनके अलावा विकास काले ने चार अंक लिए. हरियाणा ने रेड से 15, टैकल से 14, आलआउट से चार और एक अतिरिक्त अंक जुटाए. पुनेरी के लिए पवन कादियान ने 10 और मंजीत ने पांच अंक लिए. टीम को रेड से 14 और टैकल से 10 अंक मिले. इस जीत के साथ ही स्टीलर्स अब जयपुर पिंक पैंथर्स, गुजरात फॉर्च्यूनजायंट्स और तमिल थलाइवाज के बाद प्वाइंट टेबल में चौथे स्थान पर आ गए हैं.

पहले 8 मिनट में बराबरी पर थीं दोनों टीमें

गचीबावली इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले हाफ में दोनों टीमें पहले आठ मिनट तक 6-6 से बराबरी पर थीं. हरियाणा ने इसके बाद नवीन के शानदार रेड के दम पर पुनेरी को ऑलआउट करके चार अंक हासिल कर लिए. इससे हरियाणा मैच में 11-6 से आगे हो गया. टीम ने लीग में अपना 50वां मैच खेल रहे के. सेल्वामणी के बेहरीन रेड के दम पर 13वें मिनट में तीन अंक और लेकर स्कोर को 15-8 तक पहुंचा दिया. इसके बाद उसने 12वें मिनट में पुनेरी को फिर से आलआउट करके अपनी बढ़त को 20-8 तक पहुंचा दिया.

पहले हाफ में ली बड़ी बढ़त

पहले हाफ को समाप्त होने में दो मिनट का समय बचा था और हरियाणा की टीम 22-10 से आगे थी. टीम ने इसके बाद इसी स्कोर के साथ पहले हाफ की समाप्ति की. मैच का दूसरे हाफ शुरू होते ही पुनेरी पल्टन के पवन कुमार कादियान ने लीग के इतिहास में अपने 600 रेड प्वाइंट्स पूरे कर लिए. इस हाफ के पहले 10 मिनट तक हरियाणा की टीम के पास 27-16 की बढ़त थी.

हरियाणा ने इसके बाद अगले 10 मिनट तक भी अपनी बढ़त का कायम रखते हुए 34-24 से मैच जीत लिया.

