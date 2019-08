PKL 2019: जयपुर पिंक पैंथर्स की लगातार तीसरी जीत, हरियाणा स्टीलर्स को हरा कर पहुंचे टॉप पर

मुंबई: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के 18वें मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स (Jaipur Pink Pathers) ने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया. बुधवार को हुए मैच में पैंथर्स ने स्टीलर्स को 37-21 से मात दी. यह जयपुर की तीन मैचों में तीसरी जीत है, वहीं हरियाणा स्टीलर्स की यह तीन मैचों में दूसरी हार है. वे अब अंक तालिका में पांच अंकों के साथ 9वें स्थान पर आ गए हैं. टॉप पोजीशन के लिए जयपुर और दंबग दिल्ली में मुकाबला है. दोनों के 15 अंक हैं . लेकिन बेहतर प्वाइंट डिफरेंस में जयुपर आगे है.

कप्तान दीपक हुड्डा का शानदार प्रदर्शन

जयपुर के लिए कप्तान दीपक हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम के लिए 14 अंक बटोरे. जबीक संदीप धुल ने छह अंक और विशाल ने 4 अंक दिलाकर कप्तान का बखूबी साथ दिया. मैच की शुरूआत में ही लगा कि मुकाबला कड़ा होगा. पहले स्टीलर्स ने जयपुर को बढ़त कायम रखने नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही पैंथर्स ने बढ़त तो हासिल कर ली, लेकिन स्टीलर्स ने इस बढ़त को बड़ा होने नहीं दिया. फिर भी पहले हाफ में पैंथर्स 13-5 की ही बढ़त ले सके.

दूसरे हाफ में पैंथर्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बढ़त का अंतर बढ़ाते गए. पैंथरेस ने स्टीलर्स को दो बार ऑलआउट किया स्टीलर्स की वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए. हरियाणा के लिए रेडर विनय ने छह और डिफेंडर सुनील ने छह-छह अंक अपनी टीम को दिलाए. जयपुर का अगला मुकाबला अब तीन अगस्त शनिवार को पटना पायरेट्स से होगा. वहीं हरियाणा स्टीलर्स की रविवार को तमिल थलाइवाज से भिडंत होगी.

