PKL 2019: पटना पायरेट्स ने तेलुगु टाइटंस को दी मात, प्वाइंट टेबल में उछलकर पहुंचे चौथे स्थान पर

नई दिल्ली: प्रो कबड़्डी लीग (Pro Kabaddi League) में सीजन के 11वें मैच में तीन बार खिताब विजेता पटना पायरेट्स (Patna Pirates) आखिर पहली जीत मिल ही गई. शुक्रावार को तेलुगु टाइटंस के खिलाफ हुए मैच में पटना पायरेट्स ने 12 प्वाइंट्स से जीत हासिल की. इससे पहले अपने पहले मैच में पायरेट्स को बेंगुलुरू बुल्स के खिलाफ हुए रोमांचक मैच में केवल दो अंकों से हार का सामना करना पड़ा था. पायरेट्स ने इस बार वापसी की और बढ़िया प्रदर्शन किया. वहीं तेलुगु टाइटंस की इस सीजन में यह लगातार चौथी हार है.

डिफेंडर जयदीप ने पटना की जीत में खास भूमिका निभाई. इसके अलावा प्रदीप नरवाल ने भी सात अंक हासिल किए. पहले हाफ में पटना ने तेलुगु पर 23-9 से बढ़त बना ली थी. प्रदीप और जयदीप ने शानदार खेल दिखाया और तेलुगु टीम को दो बार आल आउट किया. वहीं टाइटंस की ओर से विशाल भारद्वाज और सिद्धार्थ देसाई की कोशिशें बेकार गईं. दूसरे हाफ में तेलुगु पर पायरेट्स हावी ही रहे. तेलुगु ने रणनीति बदली और प्रदीप और जयदीप को पहले निशाना बनाकर आउट भी किया, लेकिन तेलुगु पहले हाफ के बड़े अंतर को पूरी तरह से खत्म करने में नाकाम रही. तेलुगु टाइटंस को एक भी अंक नहीं मिला

