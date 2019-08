PKL 2019: तमिल थलाइवज और पुनेरी पल्टन के बीच रोमांचक मैच टाई से हुआ खत्म

नई दिल्ली: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन का 48 वां मैच बहुत ही रोमांचक रहा. तमिल थलाइवज ( Tamil Thalaivas) और पुनेरी पल्टन के बीच हुए इस कांटे के मुकाबले का अंत ड्रॉ स हुआ. हालांकि पहले हाफ में पुनेरी पल्टन ने लीड ली थी, लेकिन दूसरे हाफ में थलाइवाज ने शानदार खेल दिखाया और मैच टाई हो गया. इस मैच के बाद तमिल थलाइवाज प्वाइंट टेबल में 23 अंकों के साथ पांचवे स्थान पर और पुनेरी पल्टन 14 अंकों के साथ आखिरी स्थान पर बने हुए हैं.

पहले हाफ में छाई पुनेरी पल्टन

चेन्नई के जवाहरलाल नेहरु इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में थलाइवाज ने शुरुआत में लीड तो ले ली लेकिन वे इसे कायम नहीं रख सके. उन्हें खेल के 12वें मिनट ऑल आउट का सामना करना पड़ा, जिसके चलते पल्टन ने अपनी लीड को और मजबूत कर लिया और पहले हाफ के खत्म होने तक उन्होंने 15-13 से लीड बना ली.

दूसरे हाफ में वापसी के बाद भी जीत से दूर रहे थलाइवाज

दूसरे हाफ में थलाइवाज ने बेहतर प्रदर्शन किया और 24वें मिनट पुनेरी पल्टन को ऑलआउट कर मैच में पहली बार बढ़त बनाई. इसके बाद से स्कोर ऊपर नीचे ही होता रहा और अंत में मैच ड्रॉ हो गया. थलाइवाज की ओर से अजीत कुमार ने 8 रेड, जबकि रण सिंह ने 4 टैकल अंक हासिल किए वहीं पुनेरी पल्टन के लिए पंकज मोहिते ने रेड में 7 और सुरजीत सिंह टैकल में 7 अंक हासिल किए.

