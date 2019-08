PKL 2019: तेलुगु टाइटंस की 6 मैचों के बाद पहली जीत, गुजरात की लगातार चौथी हार

नई दिल्ली: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के 38वें मैच में तेलुगु टाइटंस (Telugu Titans) ने गुजरात फॉर्च्यूनजायंट्स (Gujarat Fortunegiants) को हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की. टाइटंस को इससे पहले पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. इस जीत के साथ तेलुगु टाइटंस के सात मैचों में एक जीत और एक टाई के साथ 10 अंक हो गए हैं लेकिन वह अब भी प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे है. वहीं अब गुजरात फॉर्च्यूनजायंट्स 7 मैचों में से 3 मैच जीतकर 18 अंक हासिल कर चुकी है और इस समय वह पांचवे स्थान पर है.

रोहित और प्रवेश का शानदार प्रदर्शन

टाइटंस के लिए रोहित गुलिया ने 11 प्रयासों में 5 रेड प्वाइंट्स हासिल किए. जबकि प्रवेश भैंसवाल न 8 प्रयासों में 7 टैकल प्वाइंट्स हासिल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. टाइटंस ने शुरू से ही बढ़त बना ली और पहले हाफ तक उसे बढ़ाते रखते हुए स्कोर 17-13 कर लिया. दूसरे हाफ में रोहित ने पीकेएल का अपना 400वां रेड पूरा किया. फॉर्च्यूनजायंट्स ने वापसी की पुरजोर कोशिश की लेकिन वे कामयाब न हो सके और मैच अंत में 30-24 के स्कोर पर टाइटंस के नाम हो गया.

विशाल और सिद्धार्थ की कोशिशें गई बेकार

गुजरात की ओर से डिफेंडर विशाल भारद्वाज ने 7 प्रयासों में 7 टैकल प्वाइंट हासिल किए लेकिन वे अपनी टीम की हार को टाल न सके. वहीं सिद्धार्थ देसाई ने 15 प्रयासों में 7 रेड प्वाइंट्स हासिल किए और स्कोर का अंतर कम करने की भरपूर कोशिश की. गुजरात का अब अगला मुकाबला शुक्रवार को जयपुर पिंक पैंथर्स से होगा जो कि अहमदाबाद लेग का आखिरी मैच होगा. वहीं रविवार को चेन्नई में हरियाणा स्टीलर्स से भिड़ेंगे.

